Sí, solo sí es sí.

Sí. Estaba tardando, pero ya ha llegado. La Audiencia Provincial de Salamanca acaba de dictar su primera rebaja de pena para un violador, gracias a la famosa ley del “solo sí es sí” de la incompetente y altanera Irene Montero.

Sí. Desde ayer una mujer, a la que un desalmado golpeó, abofeteó y violó en un camastro en una nave del antiguo Mercasalamanca, sabe que su agresor saldrá de la cárcel un año antes de lo que marcaba su condena. En concreto, disfrutará de la libertad el próximo mes de septiembre. Y no lo hará antes porque todavía tiene otra pena que cumplir por un delito contra la seguridad vial. Un ciudadano ejemplar, vamos.

Sí. Desde ayer otras cuatro mujeres salmantinas tiemblan en sus casas por conocer el resultado de las deliberaciones que se producirán próximamente en los tribunales al tener que revisarse otras tantas sentencias afectadas por la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Sí. Al menos otros 600 condenados por delitos sexuales en España se han beneficiado ya de la rebaja de penas de una ley que se aprobó por las prisas y la ceguera de una ministra de Igualdad, que no quiso hacer caso a experimentados juristas. De haberles escuchado, no se hubiera producido este escándalo. Todos coinciden en que con la introducción de una disposición transitoria para que los criminales ya juzgados no se beneficien de una posibles reducción de penas, como se ha hecho en otras ocasiones, se hubiera resuelto el asunto. Así de fácil.

Sí. Vivimos en un estado de alarma social real y permanente por la soberbia de esta joven madrileña, de ascendencia abulense. Por su engreimiento y por la inutilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no es capaz de cortar esta sangría de bochornosas resoluciones judiciales. Las negociaciones entre los partidos que conforman el desgobierno de la nación para reformar la ley continúan enquistadas mientras la hemorragia se prolonga día tras día.

Sí. Aquí la chulería ha llegado a tal extremo que hasta la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, se ha permitido el lujo de bromear con la rebaja de penas de los violadores. Por supuesto, no ha dimitido ni lo piensa hacer. Así que tendremos que seguir aguantando su nulo sentido del humor. Claro, ella podrá seguir frivolizando sobre este asunto. Los demás, tendrán que ir con pies de plomo al hablar de él para que no caigan bajo la censura del mal llamado feminismo oficial en boga.

Sí. A Irene se le llena la boca diciendo que seguirá “haciendo todo lo necesario para garantizar” que el consentimiento “siga en el centro del Código Penal y proteger así el corazón de la ley”. ¡Qué bonito! Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya establece desde hace más de un siglo que la aceptación o rechazo a mantener una relación sea el punto principal de la prueba. ¿Qué va a ser sino? Por eso, dada la demostrada ignorancia en la materia de la que alardea la comunista del chalé en Galapagar, le aconsejaría que revisara las diversas sentencias del alto tribunal español. Yo lo he hecho y te encuentras, por ejemplo, con una que dice que “el consentimiento no se puede prorrogar a instancia y voluntad exclusiva del hombre, aunque la mujer haya mantenido antes contacto sexual con el mismo u otros hombres”. Y además, añade que resulta “absolutamente inadmisible” que solo se pueda concebir desde la creencia o punto de vista subjetivo del autor, y no desde la voluntad decisoria de la mujer. Parece clara la intención del Supremo, ¿verdad?

Sí, solo sí es sí.