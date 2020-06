Por fin os habéis quitado de encima el fracasado “Estado de Alarma”, que no ha servido para evitar muertos ni para frenar la expansión del virus, como demuestran las defunciones, sino para mantener prisionera a España durante cien días. Si no fuese porque el respeto por las decenas de miles de muertos me impide cualquier expresión de júbilo, os felicitaría. Tras esta experiencia traumática, sentís incertidumbre, incluso miedo, ante la normalidad. Es comprensible y razonable, porque el virus sigue ahí. Pero yo os escribo desde Berlín, donde el Estado de Alarma nunca fue decretado y donde el confinamiento nunca ha sido obligatorio, a pesar de lo cual sólo hemos lamentado 211 muertes en una ciudad de 3,8 millones de habitantes censados. En Alemania, con aproximadamente el doble de población que España, han muerto 8.883 personas, lo que demuestra que la clave de la victoria no estaba en impedir a los hijos despedirse de sus padres en el lecho de muerte, ni en encerrar a los niños, ni en privaros del derecho al trabajo, sino en la capacidad de proporcionar test y camas UCI a los enfermos, un derecho reconocido por las leyes y pagado con vuestros impuestos, pero que se os ha negado. Desde aquí, quiero transmitiros un mensaje de confianza: ¡sí se puede!

Se puede disfrutar de una terraza, un paseo por la Plaza Mayor o una excursión al campo, manteniendo la distancia de seguridad con las personas ajenas al núcleo familiar y evitando las concentraciones. Se puede abrazar a los abuelos después de someterse a un test, aunque sea pagado del propio bolsillo. Se puede retomar la actividad profesional, aplicando nuevas rutinas y protocolos de seguridad, para volver a poner en pie el país. Porque la verdadera heroicidad, al contrario de lo que han pretendido haceros creer, no estaba en esconderse como conejos durante meses, criando roña, sino en hacer frente al virus con sentido de la responsabilidad y disciplina. Los expertos alemanes, que tienen todos nombre y apellido, aconsejaron desde el primer día blindar a los grupos de riesgo: ancianos, enfermos crónicos y personal sanitario. Pero al resto sólo nos instaron a tomar precauciones y acudir, si era necesario, a un solvente sistema sanitario. Y la fórmula ha funcionado. El virus, por tanto, no era una maldición bíblica ante la que ni gobiernos ni ciudadanos habían de sucumbir sin remedio. ¡Sí se puede!

Es cierto, sin embargo, que para gestionar una crisis de este calibre, era necesario un gobierno estable y un amplio consenso nacional. En Alemania gobierna una gran coalición de conservadores y socialdemócratas. Mano de santo para evitar que ningún partido la mal gestione a su favor. No se sale más fuerte si no se es capaz de salir juntos. Y que no me vengan con la monserga de que en España eso es imposible porque Castilla y León está dando una lección de seriedad y buen hacer, con un acuerdo histórico entre los partidos que pone en evidencia que, si en Madrid no se lleva a cabo otro similar, es porque allí se persiguen otros e inconfesables intereses. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!

Os prevengo, eso sí: ni en Berlín ni en Salamanca va ser este un camino de rosas. Los extremos minoritarios violentos querrán utilizar la excepcionalidad para forzar su propio beneficio. Cuanta más excepcionalidad, más débil queda el sistema bajo el que nos guarecemos todos. Además hay que contar con los rebrotes, focos más o menos aislados durante el verano y nueva embestida de virus a partir de otoño. Eso es al menos lo que aquí nos advierten. Y por si fuera poco, las mareas de dinero que están inyectando el Gobierno y la Comisión Europea, para salvar los muebles, son mareas de nueva deuda, que hipotecan no solamente nuestra vida, sino también la de nuestros hijos y puede que la de nuestros nietos. Pero ante la más adversa situación que se pueda presentar, basta con mirar entre los nuestros para recabar las consignas y estrategias necesarias. Desde el “cabeza, chavales, cabeza... vamos a acabar esto”, con el que nos arengaría Vicente del Bosque en el vestuario de la nueva normalidad, al “nada de turbe, nada te espante” de nuestra santa andariega. Entonad un sonoro, regocijado y colectivo “Decíamos ayer...”, ahora que retomáis vuestro discurso y recuperáis vuestra soberanía para decidir libre y responsablemente a dónde vais, a qué hora y con quién. Seguid cuidándoos mucho y cuidando a los demás, sobre todo a los grupos de riesgo. Apoyad a los auténticos héroes, que los son el autónomo que vuelve tímidamente a abrir el negocio, el camarero que os servirá ese primer café en libertad y la peluquera que aguanta el sofoco del secador con la mascarilla puesta. Y recordad que se puede luchar contra este virus sin que os encierren a la fuerza. ¡Sí se puede! ¡Vaya si se puede!