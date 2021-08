Sí, es negra, no es una persona de color, ni tampoco una persona de piel oscura. Ana Peleteiro es negra, como Ray Zapata y los dos llevan la bandera de España, no la de ‘los hispanos’, no la de ‘la familia’, no la de ‘las guerreras’, no la de ‘la roja’ ni la de ‘la olímpica’: ellos llevan la bandera de España porque son españoles e igual que llevan con orgullo ser negros, porque lo son, llevan con orgullo ser españoles, porque también lo son. Y hasta ahí. Basta de lenguaje políticamente correcto. Basta de forzar por no ofender cuando la verdadera ofensa es el disfraz.

Gracias, Ana, por expresarte con naturalidad pero olvida eso de que a mucha gente le fastidia que los dos medallistas seáis negros porque aunque en todos los sitios existan cafres, la inmensa mayoría de españoles vemos a dos grandes que han llevado a España a los más alto y no vemos negros, como tampoco veríamos blancos. Vemos a dos campeones, como en su día nos ocurrió con Niurka Montalvo o con Chicho Sibilio. Sois negros, sí, ¿y qué? No sé dónde está la novedad ni la sorpresa... salvo en que hayas pronunciado con todas las letras la palabra ‘negros’, sin suavizarla, sin utilizar ese lenguaje políticamente correcto, políticamente forzado y políticamente falseado y tan aprovechado para enfrentar y buscar grietas donde no existen.

Sí, Peleteiro es negra y el programa de fiestas de Salamanca no guarda la más mínima paridad, que es algo políticamente buscado por correcto. Es una evidencia que no hay paridad, como denuncia el PSOE, pero también lo es que una mujer no debe entrar en un programa solo por serlo, igual que no podía haber ‘reinas magas’ en la cabalgata de Madrid que soñaba Carmena y que llevó a la entonces concejala Esperanza Aguirre a decir que era partidaria de la paridad pero no de las paridas. Pues eso. No puede existir nada más humillante para una mujer que estar en un puesto por el hecho de serlo. Afortunadamente estamos a unas alturas del guion en el que la gracia no puede estar en incluir a un mismo número de hombres y mujeres en un programa de fiestas, sino en conseguir simplemente que en él estén los mejores. Si son hombres y mujeres, estupendo, pero el criterio tendrá que ser el de seleccionar a los más grandes con disponibilidad para acudir a Salamanca, que encajen en el programa y en el presupuesto. No creo que el Ayuntamiento de Salamanca rechazara un concierto de Shakira... tampoco de Alejandro Sanz. Lo denunciable sería que el Ayuntamiento nos castigara con un concierto mediocre de un hombre o de una mujer por paridad o que hubiera vetado a un hombre o a una mujer por serlo porque sería discriminar a los mejores por cuestión de género. Paridad, paridad. Lástima que Jesús Caldera no fuera un adelantado a su tiempo y se estrellara contra sus palabras, aquellas en las que auguraba que la Ley de la Igualdad recién aprobada permitiría bajar la tasa de paro en mujeres. Se equivocó tanto que entonces la tasa era en Salamanca del 16,40% y ahora, 14 años después de la Ley, del 17,26%.

Sí, Peleiterio es negra, el programa de las fiestas de Salamanca no guarda la paridad, y sí, también tanta apertura políticamente correcta pueden acabar en parte con el espacio conquistado por la mujer y el ejemplo está en las olimpiadas. Sí, resulta que por primera vez en la historia un transexual compitió en halterofilia. Era la más alta pero fue descalificada porque fue incapaz de levantar los 120 kilos de inicio. Quizás influyeron los nervios y que todas las cámaras se fijaran en ella. Sí, es mujer, pero sí, genéticamente un transexual es un hombre. Y sí, este puede ser el fin del deporte femenino con todo lo que ha costado la llegada de la mujer a este mundo porque sí, es competencia desleal. Sí, se critica la falta de paridad y a la vez se da entrada en competiciones de mujeres a quienes se sientan mujer. Y sí, como dice Lydia Valentín no creo que nadie se vaya a cambiar de sexo por ganar una medalla olímpica. Pero no hablamos de eso.

Sí, volvemos al inicio. Peleteiro es negra. Perdón porque hasta que lo dijo no me había dado cuenta.