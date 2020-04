Vivimos en una dictadura de las peores, un régimen totalitario que es capaz de esconder a sus muertos y de silenciar a los medios de comunicación que no actúan como palmeros.

Algunos se preguntarán por qué el Gobierno va a querer esconder a los muertos víctimas del COVID-19. La respuesta es sencilla. Ni Sánchez ni sus ministros, ni siquiera el vicepresidente Pablo Iglesias, son culpables de la pandemia, pero sí responsables de muchos de los efectos por no trasladar y advertir (las alertas son competencia del Gobierno central) de los mensajes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por no coordinar el acopio de material de protección, como le señaló este organismo internacional y por permitir actos masivos, a pesar de toda la información de la que disponía.

La mala conciencia de este Gobierno le ha hecho esconder a los muertos, obviar las tremendas morgues del Palacio de Hielo de Madrid o el impresionante número de féretros de cualquier otra ciudad, Salamanca por ejemplo. Y de un Gobierno que es incapaz de reconocer y honrar a sus muertos, poco se puede esperar. En cualquier otra tragedia que hemos vivido en España, por ejemplo el 11-M, hemos visto los ataúdes, hemos visto a nuestros muertos, hemos guardado minutos de silencio, hemos decretado luto oficial, menos en estos momentos con más de 18.000 muertos. Muchos más, porque hay órdenes a funerarias y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado (todos bajo el único mando del Gobierno, incluidas las policías locales, lo recalco para que los socialistas que palmean a este Gobierno no se sacudan las culpas de la chaqueta) que no den datos de muertos. Incluso hay órdenes de que, aunque el fallecimiento se haya producido con los síntomas compatibles de COVID-19, aparezca como causa de la muerte neumonía o paro cardiaco. Luego la cifra real de muertos puede multiplicarse o triplicarse. Pero el Gobierno sigue sin decretar el luto oficial. Es más, ha dado órdenes a través de sus secuaces (léase Fernando Pablo en Salamanca, como ha reconocido la alcaldesa de Béjar) de que no ondeen las banderas a media asta en señal de luto. Tristemente para este Gobierno si no hay féretros ni lazos negros, no hay cadáveres. ¡Hasta dónde hemos llegado!

Las víctimas de este virus están muriendo solas y además sin el reconocimiento del Gobierno. Por eso no puedo más que sentir orgullo de un alcalde como el de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se ha recorrido hospitales, ha estado con los que cumpliendo con los servicios esenciales se han levantado y han vencido al miedo para ir a trabajar, en el impresionante hospital levantado en Ifema y en la tremenda morgue del Palacio de Hielo de Madrid, donde reposan filas de féretros que esperan a que sus seres queridos las puedan despedir en la intimidad.

Ni Pedro Sánchez ha estado en Ifema con los enfermos, como sí lo han hecho el alcalde de Madrid -¡qué orgullo y que gran alcalde!- y el Rey, ni ha estado acompañando a los más de 18.000 muertos (datos oficiales, que no son los que facilitan las comunidades autónomas. Son los datos que exige el Gobierno, que es el que ha decidido quién tiene que aparecer como víctima de COVID). El hecho de no haber entregado los test (también responsabilidad del Gobierno) facilita el que en las estadísticas no aparezca como causa de la muerte COVID, aunque Sanidad sí pone una marca en los cadáveres, entre otras cosas para proteger a los trabajadores que tienen que manejarlos.

Todo es lamentable y triste en este Gobierno. El peor para la peor crisis que nos ha tocado vivir.

Ayer veía las imágenes, jaleadas por la izquierda sin ningún tipo de reparos, del reparto de mascarillas y no pude por menos de cabrearme conmigo misma, porque estoy confinada. Cualquiera que observara cómo se repartieron pudo comprobar que fue caldo de cultivo para expandir la pandemia, a pesar de que Ábalos celebró el éxito de la operación.

Se dieron sin ningún tipo de protección y la culpa no fue de quién las repartió. Sino de quién decidió de forma improvisada y con nocturnidad cómo se debían de repartir. Era todo menos, higiénico el reparto. ¿Por qué no se utilizaron a las farmacias?