Si “La Codorniz levantara la cabeza”

Cuando menciono a “La Codorniz” lo hago pensando en esa troupe irrepetible de genios y de figuras capaz de mantener viva durante los peores años de la dictadura (casi cuarenta) “la revista más audaz para el lector más inteligente”, troupe que encabezó Miguel Mihura, que fue quien sacó al bicho de la chistera y por ello el principal culpable de todo (porque culpables de una u otra manera y medida lo fueron todos sin excepción alguna), al que siguieron Álvaro de Laiglesia, que tuvo la paciencia y la osadía de dirigirla (sin más descanso que el que le proporcionaba alguna que otra vez el cierre ordenado por la implacable censura, o un juez y la consabida retirada de los quioscos) durante treinta y tres años, Antonio Mingote, Chumy Chúmez, Tono, Gila, Forges, El Perich, Pitigrilli, Rafael Munoa, Kilikatres, Rafael Azcona, Máximo, Conchita Montes, Manuel Summers, Mena, Sir Cámara... y paro de contar porque no acabaría nunca; bueno, no, sigo contando ya que algo corto me quedaría si no añadiera a los citados estos otros: Edgar Neville, Jardiel Poncela, Jacinto Miquelarena, Ramón Gómez de la Serna, Wenceslao Fernández Flórez..., además de, porque creo que tampoco resistió a la tentación de colaborar de vez en cuando, a César González Ruano, y a Camilo José Cela, que no aguantó y alguna vez metió la pluma, pero no como censor, siendo también parte ineludible (y culpables todos ellos a la vez) de aquel capítulo -repito- irrepetible de nuestra intrigante historia. Y aquí cierro aun convencido de que no pocos quedan fuera.

Lectores inteligentes los sigue habiendo, ahora quizá más que entonces, pero revistas audaces... me temo que ninguna. Las redes sociales (inmensa apisonadora en marcha, imparable aparato de engendrar bulos y fakes news) han conquistado este espacio haciéndolo entero y exclusivamente suyo, han acabado con él y terminado con todo lo que se movía en ese entorno, hasta entonces irresistible, quedando a merced de las tempestades. Todo ha cambiado, las posibilidades también, y aunque se ha ganado mucho por una parte se ha perdido más por otra. Esto que les cuento es un ejemplo de ello. Si “La Codorniz” levantara ahora la cabeza, tal y como están las cosas, ¿volveríamos a oír cantar por las mañanas al mismo gallo de siempre? o sea, al de Morón, ¿tal vez a otro? ¿o no quedaría en todo el Reino gallo para cantar algo digno de ser oído? Nunca lo sabremos, por lo que se acabaron las preguntas sin respuestas.

Menudo filón desaprovechado para la audacia ofrece esta actualidad que se supera día a día a sí misma sin que altere ni perturbe a nada ni a nadie, que es lo que sucede cuando lo novedoso pasa a ser lo normal. Recuerden lo que hasta ahora llamábamos “nueva normalidad”, pues bien, ha dejado de serlo, lo prueba que hoy nadie habla de ella dándola de esta forma tan callada por asumida. Pues a ese punto de acomodo hemos llegado o estamos a un tris de llegar al margen de la deriva que ha costado conseguirla. Su factura nos pasará, porque todo tiene un precio en la vida. Ya nos iremos enterando a cuánto asciende el coste, cómo habrá que pagarlo y cuándo, para lo que tendremos que irnos preparando porque el golpe lo notaremos sin que de momento a nadie preocupe demasiado. Todo llegará y nos lo tendremos que endiñar a palo seco, sin que nada nos ayude a digerirlo. “La Codorniz” era un excelente tónico que quienes no vivieron aquellos tiempos ni lo conocen no echarán en falta. Nos queda esperar acontecimientos, que irán llegando a su hora, uno tras otro, porque esto que ya está en marcha no hay quien lo pare, menos de quienes no se espera otra cosa.

“La Codorniz”, y valga el detalle como anécdota, tuvo al menos la ocurrencia y el valor de declararle la guerra a Inglaterra, aunque breve y pacífica, cierto es que así fue, al contrario que estos de ahora que deciden por todos sin contar con nadie, que con declarársela a España van sobradamente servidos, larga y recalcitrante guerra que le declaran todos los días para que nadie con poder de decisión y capacidad de movimiento se olvide de ella y en un descuido firme la paz. ¿Y así, hasta cuándo?