Este lunes LA GACETA adelantaba la noticia: “La propuesta salmantina para que los mayores de 70 años tengan su propia ‘L’ en el coche”, era el título de la información en la que se explicaba que la Fiscalía de Salamanca proponía a nivel nacional esta medida “para evitar los accidentes de las personas de mayor edad”. Y al día siguiente se convirtió en uno de los titulares destacados en todos los medios patrios. Ojo, que estamos hablando de un día informativamente saturado: Bankia, Torra, Rey Felipe y confinamientos variados.

La M de los mayores sería como la L de los que se acaban de sacar el carné con el fin de que el resto tenga “una conducción sin atosigar sabiendo que la persona que va delante tiene más de 70 años”, explicaba en este diario centenario el fiscal jefe de la provincia, Juan José Pereña.

No tengo el gusto de conocer al letrado que preside la Fiscalía de Salamanca, pero su apellido me sabe a queso del Pozo de los Humos, pan del horno de Elías y vino de Arribes en la romería de mayo, asomado al balcón del Duero, al pie de la ermita de la Virgen del Castillo. Además, en las fotos se parece a uno de los Reyes Magos que llegó a la ciudad en la última cabalgata, antes del maldito virus. Decía que no conozco al fiscal Pereña, pero que me encanta su idea.

Por desgracia, en este país nuestro tan dado a los extremos, apenas se ha conocido la propuesta charra han saltado los exaltados. Esos que viven en cuclillas esperando el momento para brincar a la yugular del que quiera sumar. Al final sólo ladran, nunca hay dentellada. El caso es restar. O dividir.

Resulta que consideran la proposición del fiscal Pereña segregadora, discriminatoria, racista, xenófoba, clasista y machista. O algo. Y claro, como en este país nuestro estás conmigo o contra mí, a algunos medios les ha faltado tiempo para dar voz a esta caterva de odiadores aburridos y piel fina que se la cogen con papel de fumar. Y se les ha llenado la boca con el rollo ese de que se estigmatiza y se señala por cuestión de edad... como si la naturaleza no disminuyese nuestras condiciones con el paso del tiempo, como si negar la evidencia la hiciese desaparecer, como si taparse los ojos con las manos sirviese para que no te vieran. Hay que ser absurdo, ñoño e infantil. Auténticos gilipollas.

Si esto fuera Suiza –donde se montan un referéndum en un pispás- no me cabe ninguna duda de que haría campaña por el sí a la M. En primer lugar, porque me parece una propuesta brillante, pero, sobre todo, por mandar a la M a los ofendiditos ajenos. Sí, a la M.