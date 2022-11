Shakira es una fresca

Shakira al final no cantará en el Mundial. La insultaron y entró en razón, porque antes dijo que sí. Parece mentira que se mostrara tan insensible a que obreros esclavos construyeran los estadios. Increíble que no tuviera en cuenta que una catarí puede ir al fútbol solo si se lo autoriza su hombre-tutor. Inaudito que pasara por alto que la mujer embarazada debe llevar certificado de matrimonio porque la relación extramatrimonial está penada con 7 años de cárcel, flagelación o muerte. Si la violan, es la mujer la castigada.

“Todas las culturas y religiones tienen su nivel de dureza”, que dijo Irene Montero cuando los talibanes tomaron Afganistán. Allí el Ministerio de la Virtud acaba de prohibir a la mujer que vaya a los parques para evitar que su mirada entre telas se cruce con la de un hombre. No es fácil atacar a los países árabes cuando le debes tanto a Irán. Hipocresía. Como la de los 205 diputados que apretaron el botón que aprobó la Ley del “solo sí es sí” y ahora miran solo a Montero. Ahí está Sánchez, principal culpable, por dejar hacer a la ministra y ordenar el voto. No sé qué piensa Serrada. Pero también votó a favor Arrimadas, que ahora se escandaliza. Y los del partido de la “médico y madre”. ¿Es que ser diputado consiste en cobrar y eludir responsabilidades? Votaron en contra PP y Vox, 1 del PNV (por error) y 4 del grupo mixto. Antisistemas... Ahora llega la “Ley Trans”, que borra a la mujer: ¿quién pulsará el botón?

Pero es que los malos son los jueces. Sin ellos, viviríamos igual de libres que se sentían Xavi y Guardiola en Catar. Que se lo digan a los obreros, mujeres u homosexuales.

Shakira no puede ir al Mundial, pero España recibió al emir de Catar a lo “Bienvenido Míster Marshall” por dinero, el que no puede ganar Shakira pero que sí ganó Rubiales en la Supercopa con Piqué. El que sí puede ganar la FIFA, que se olvidó de presionar a Catar para que respetara los derechos humanos. Ahora toca silenciar, como a Dinamarca, que pensaba llevar en sus camisetas un lema pro derechos humanos. Esto es fútbol, dice Infantino. No, esto es negocio, que no somos tontos. Hablamos de unos 4.600 millones de dólares para la FIFA. Y de que ningún país se ha bajado del carro porque hay mucho en juego y casi lo de menos se juega en el campo. Diez federaciones firmaron un escrito pro derechos humanos, pero no España. Cuando acabe el Mundial, ya sacaremos la camiseta del Orgullo o del feminismo o de la lucha contra el cambio climático.

Shakira no debe ir, pero Pedri y Ansu Fati, ¿cómo no van a estar? Ya ha dicho Luis Enrique que lo suyo no es mejorar las condiciones de vida de la gente de Catar. Y nadie le insulta por decir esto o por ir allí a ganar dinero. Pero que no cante Shakira. Ella tiene que plantarse y a la vez nos parece fantástico que juegue la selección -¿quién dijo blanqueo de Catar?- y que cobre sus primas.

Ada Colau es de las de no ir y ha dicho que en Barcelona nada de tele en el espacio público porque Catar es una dictadura. Lo prohíbe porque lo dice ella, como si eso no fuera dictadura. Lo llega a hacer el alcalde de Salamanca y sale por piernas, porque la tolerancia con la derecha se disipa. ¿Alguien duda de que si Marlaska fuera del PP no habría tenido que dimitir al minuto siguiente del escándalo del salto a la valla?

Verá el Mundial el que quiera porque en España existe la libertad que no hay en Catar, al menos hasta que Sánchez absorba a los jueces. Y ojalá que cantara Shakira porque es bastante más valiente como defensa de la mujer enseñar cacho en Catar que darle patadas al balón. Y quien esté tan convencido de que ella no debe ir porque el Mundial está manchado, que lo está, tiene margen de protesta, es lo que tiene la libertad. Puede, por ejemplo, apagar la tele. Pero sí, mejor que el sacrificio lo haga Shakira por todos. Vaya una fresca.