Será importante

Noche de transistores en el Día de la Radio, aunque la legendaria inmediatez de la radio tiene hoy rivales en la propia prensa, en la televisión y en las llamadas redes sociales. La radio también juega a televisión y prensa. A ese grado de confusión hemos llegado. En los felices veinte, hace un siglo, había salmantinos intentando cazar emisoras en el espectro radiofónico, y un par de ellos querían ser habitantes de ese espacio: Antonio Alonso Pérez de las Mozas y Gonzalo de Aguilera Munro, décimo segundo conde de Alba de Yeltes, de vida llena de aristas, que culmina en el Hospital Psiquiátrico por haber asesinado a sus dos hijos. La biografía de Luis Arias González es una lectura documentada y entretenida del personaje, que fue también pionero de la radio. La primera radio vio la luz o más bien el sonido en un caserón de la actual Avenida de Italia. Hay una placa que lo recuerda. Dentro de cuatro años se cumplirán cien de aquel episodio. Fue, por cierto, la primera radio de Castilla y León, que hoy celebra una jornada electoral llena de incertidumbres, de ahí el desembarco de celebrities para cerrar campaña el viernes. Estaban todos. De hecho, han estado tanto estos días que podrían haberse empadronado y contribuido a la necesaria repoblación de la Comunidad.

Frente a los mítines, en el Juan del Enzina se celebrada con un documental y mesa redonda el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con Conchi Lillo de maestra de ceremonias. Ese día, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) proclamaba nueva catedrática universitaria: Silvia Raquel González Carrizán, de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias. Casualidad o no el boletín autonómico se sumó a la fiesta. Mítines, el jueves comí en la Escuela de Hostelería, extraordinariamente, por cierto, donde dije a mis compañeros de mesa que había perdido la cuenta de las ilustrísimas políticas que nos han honrado con su presencia. Han dado ruedas de prensa, protagonizado actos de electorales, han paseado nuestras calles, entrado en laboratorios o secaderos de embutidos... No recuerdo nada igual. Lo de hoy debe ser importante habría dicho con su gran sorna Rogelio Ingelmo, al que encontré esta semana en el Museo del Comercio, que prepara muestra sobre “Mercasalamanca”, con libros en la mano, como siempre, y al que hacía tiempo que no veía. Cosas de la pandemia. Busca libros, como otros buscaban radios, y cuando los encuentra los reúne con sus hermanos, primos, sobrinos... tiene una familia de tomo y lomo que ya quisiera aquella Biblioteca de Alejandría. Pues sí, lo de hoy debe de ser importante, lo que explica el porcentaje de indecisos y me hace pensar por las razones de quienes se quedarán en casa sin votar. Tiendo a pensar, pero es una cosa mía, que la culpa de la abstención es de los candidatos. Pero es algo mío, tampoco me haga mucho caso. Mi amigo Javier Miranda me diría de nuevo eso de qué cosas dices. Miranda. Cien años dedicados a las artes plásticas. Reinventándose, como el protagonista de la maravillosa “Tailor”, recién estrenada. Ha traído a Salamanca a uno de los mejores acuarelistas del mundo, Àlvaro Castagnet, un personaje curioso, devoto de los cafés con clase y una mirada especial del mundo, profesor del rey de Bélgica. Pintó en el Novelty. Con la Plaza Mayor de fondo y alumnos de toda España alrededor. Ese modo de ver y pintar los cafés encaja con esta ciudad. Él también. Puede que su mujer, Ana María, coincida en ello. Me confieso devoto de la acuarela, de mi admirado Antonio Varas, y de Jordi Sangenís, y de los apuntes al natural de Miguel Elías. Mi amigo Javier Menezo, antiguo trastulo del Estudio, hoy en Almería, cuando le preguntan qué tal responde que envejeciendo con dignidad. Como esta ciudad desde que nació en San Vicente, y lo reflejan pinturas y fotografías. Las acuarelas de Castagnet la retratan como a una noble dama.

Lo de hoy, entonces, debe de ser importante. La caída de las mascarillas al aire libre ha dejado ver en el día de reflexión caras de gravedad con entrecejos apretados y miradas concentradas. Reflexivas. Usted, seguro que también advirtió ese gesto a su alrededor. Hoy mismo, si se fija. Porque lo importante no es hoy sino lo que salga de hoy. Uff.