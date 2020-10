Señor Illa: aquí unos tíos leales

Nuestros dirigentes no han aprendido nada del desastre de la primera ola. Seguimos sumergidos en la bronca mientras la nave se hunde. No hay manera de llegar a acuerdos ni siquiera cuando estamos otra vez al borde del abismo.

El ministro filósofo impuso ayer su criterio para confinar Madrid porque ese ha sido su objetivo desde hace al menos un mes, cuando todo el Gobierno sanchista se conjuró para destruir a Díaz Ayuso como paso previo a la toma del Palacio de Correos, sede de la autonomía. En todo caso, el muy cachazudo Illa propuso ayer unos criterios objetivos, iguales para toda España, que es lo que se pedía. Aún así, las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron la propuesta, con la excepción de la nuestra, Castilla y León, que sigue a partir un piñón con el Ejecutivo socialcomunista, sin que se conozca por ahora el beneficio de semejante ejercicio de lealtad.

Somos la excepción, por cuanto más se necesita consenso, unidad y colaboración para sacar a España del atolladero, más se enzarzan nuestros representantes en la pelea barriobajera, en la lucha partidista y en liarlo todo para que los ciudadanos acaben perdiendo la poca confianza que podían tener en ellos.

El lío montado ayer a cuenta del confinamiento de Madrid y otras nueve ciudades de esa autonomía fue tal que todavía no sabemos si se ha aprobado o no el cierre de la capital de España, si tiene razón el Gobierno sanchista al considerar que puede imponer las nuevas restricciones, o la tiene la presidenta regional, que da por no aprobadas las medidas votadas en el Consejo Interterritorial de Salud.

En lugar de pensar en arrimar el hombro para evitar la catástrofe sanitaria, social y económica que asoma en el horizonte, en lugar de pactar una estrategia común para contener el virus, los consejeros y el ministro acabaron embarrados en una discusión bizantina de corte lingüístico. No era el sexo de los ángeles, pero sí algo parecido: el significado de la palabra consenso, que para unos es mayoría y para otros es unanimidad. Un debate que la Real Academia deja en su justo término medio: consenso es “el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”.

Mientras la presidenta Ayuso levanta barricadas, o mejor dicho, excava pasadizos subterráneos para evitar el confinamiento, en Castilla y León el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y su vicepresidente Francisco Igea, cruzan los dedos para que la famosa curva no se dispare en las próximas semanas y les toque, en coherencia con lo votado ayer, confinar a Valladolid o a Salamanca porque incumplan los tres requisitos impuestos ayer por Illa en cuanto a número de contagiados, porcentaje de pruebas positivas y ocupación de las UCIs.

Mañueco e Igea son conscientes de que estamos en un punto crucial, en el que Castilla y León se la juega. El número de contagiados sigue creciendo, si bien a un ritmo que va decreciendo con el paso de las semanas. De seguir así estaremos en el alambre, pero si hay un recrudecimiento de los rebrotes, el sistema sanitario puede estallar por las costuras de las UCIs y ello obligaría a un confinamiento general en la Región, que es lo que por todos los medios intentan evitar el presidente y el vicepresidente. Ambos lo fían todo a una buena campaña de concienciación de los castellanos y leoneses, y a la eficacia de los confinamientos locales allí donde se disparen los rebrotes. La campaña responde a una necesidad real: los ciudadanos todavía no hemos tomado conciencia de la gravedad de la situación, de lo mucho que nos jugamos en las próximas semanas, y bueno es que el Gobierno regional lance el mensaje de que gran parte de la victoria en esta batalla depende de cada uno de nosotros. Mascarilla, distancia e higiene siempre frente a cualquier persona que no sea de nuestra burbuja.

Perfecto. Y si además la Consejería de Sanidad consigue hacer más test, comunicar los resultados con rapidez y al mismo tiempo los ayuntamientos y el Gobierno central aplican a las policías en el control de los confinados, miel sobre hojuelas.