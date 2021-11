Semana ‘horribilis’ en Moncloa

ESTE país se está convirtiendo en un auténtico meme. En apenas un par de días hemos dado una vuelta de tuerca más al esperpento en el que se ha convertido España con una serie de decisiones tomadas por el Gobierno que dan bastante miedo.

Empezando por lo más importante de cara al futuro está la educación. Socialistas y podemitas en el Ejecutivo están preparando un real decreto para que los alumnos puedan pasar de curso sin límite de suspensos a partir del año próximo. De esta manera se pasan por el arco del triunfo la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la constancia, de la tenacidad o de la superación personal. El graduado se podrá obtener sin estudiar. Da igual las pruebas que hayas rebasado o el tiempo que hayas destinado a conseguir sacar adelante los exámenes con nota que eso a la hora de la verdad va a servir lo mismo que lo que hace el alumno más vago de la clase. Ambos van a superar el curso y se encontraran al año siguiente en una clase en la que lejos de haber más igualdad lo que existirá será mayor desigualdad, porque un chico o una chica tienen muchos más conocimientos que otros y el docente, lógicamente, se encontrará con una papeleta difícil de gestionar. El Gobierno quiere acabar con la cultura del repetidor en las aulas sin darse cuenta de que para ello va a incrementar la brecha de la desigualdad. Una auténtica vergüenza hoy y un peligro mañana.

Siguiente despropósito: política fiscal. El Gobierno quiere asfixiar aún más a los trabajadores y subir medio punto la cotización de la seguridad social para asegurar las pensiones, y yo me pregunto si no es mucho más lógico facilitar las cosas a las empresas para reducir la eterna lista de parados y de este modo se garantizarían las pensiones ahorrando una cantidad ingente de dinero en gasto social. Claro, eso conlleva acabar con las paguitas y permitir que la sociedad sea más libre y piense por sí misma, y eso a una parte del Ejecutivo no le gusta.

Y el tercer aspecto que nos ha convertido en el hazmereír de Europa es la patada en el trasero que el Gobierno ha dado a la división de poderes. Si Montesquieu levantara la cabeza se descojonaría de cómo países que se las dan de demócratas carecen de las más absolutas libertades. El Consejo de Ministros aprobaba el lunes el indulto para Juana Rivas, una mujer que saltó a la fama por secuestrar a sus hijos para defenderles frente a un presunto maltratador con el que compartía su vida. Se puede estar más o menos de acuerdo con una madre en proteger a sus hijos de lo que ella considera un peligro más allá de la ley, lo que no se puede comprender es que una vez condenada se le reduzca la pena a la mitad de manera arbitraria con una perspectiva ideológica. La decisión del Gobierno es tendenciosa, reprobable y saca a la luz las miserias de quienes comparten Consejo de Ministros desde las antípodas con el único objetivo de mantener la poltrona. Sin ser jurista y sin tener conocimientos del Derecho, me cuesta creer que un Gobierno pueda devolver a una madre la patria potestad de unos niños cuando un juez se la ha dado al padre, imagino que un indulto, que es legal, a Juana Rivas no conllevará aparejada una condena a su exmarido, al que fue la Justicia quien le concedió la custodia de estos pequeños.

Esto de los indultos es, después de lo de los okupas, el mayor lastre que tiene el país. Aquí se puede salvar del trullo a discreción por ser más o menos amigo de quien ostenta el poder y eso es más propio de otros regímenes que de uno moderno como el que se supone que es el nuestro. Lo han hecho todos los ejecutivos y es bochornoso.

Y lo peor es que, visto lo visto, nos quedan otros dos años de seguir aguantando a estos pandilleros mientras que como sociedad seguimos anestesiados en casa como si nuestro futuro nos importara un pito.