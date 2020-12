Segunda ola migratoria

Esto lo he vivido ya antes. Es una especie de déjà vu, una paramnesia del reconocimiento que comienza en el momento en el que un, podríamos decir allegado, me llama desde Salamanca para pedirme que vea la manera de encontrarle a su hija, que es enfermera, un empleo en Alemania. Tanto él, académico de rango alto, como la chica, de notas brillantes, dan por perdidos los próximos años en España y buscan alguien de confianza para que la única hija de la familia, que está decidida ya a dar el paso, pueda darlo al menos de la forma más ordenada y segura posible.

No es que no lo haya intentado en casa. La chica lleva tres años mendigando trabajo en diversas Comunidades Autónomas y lo más que consiguió fueron contratos de semanas de duración, para hacer sustituciones, hasta que llegó la pandemia. Pero incluso después de haber estado currando en las semanas más duras, aquellas que sus padres pasaron encerrados en casa y ella se jugó la vida, cumpliendo con su función sin el material protector adecuado, aquellas en las que su fe en el sistema sanitario español terminó de derrumbarse, mientras se cimentaba en el hormigón del sufrimiento ajeno su vocación profesional y de servicio, la volvieron a poner de patitas en la calle. Esta vez con la determinación de llevarse su vocación y su formación a otra latitud que no la condene a la miseria.

Con su expediente académico, ha sido mero trámite. Quince días después de la llamada, tras enviar su documentación y superar una entrevista por videoconferencia, ya tiene firmado un contrato indefinido de 38.000 euros el primer año, que pasarán a ser 42.000 euros el segundo si supera los seis meses de prueba, en los que compatibilizará su jornada en la clínica con un curso de alemán. Apenas puede creer lo que le está pasando y se deshace en agradecimiento, pero ya le digo que aquí esto es lo habitual, y que lo único que he hecho ha sido buscar una clínica en la que me consta que otras enfermeras españolas se han sentido muy bien acogidas, pero que la hubieran contratado en cualquier otra también. Ya está en contacto con las que pronto serán sus compañeras de trabajo y no necesita mi ayuda ni para encontrar piso.

Así se resolvió el primer caso de esta segunda ola, muy parecida a la que ya viví entre 2010 y 2012. Aquel goteo incesante de llamadas, en las que allegados, y allegados de los allegados, pedían orientación para enviar a sus hijos a Alemania, vuelve a repetirse. Y voy dando salida como puedo a las ya docenas de casos. No siempre es tan fácil. Algunos quieren venirse a estudiar, huyendo como alma que lleva el diablo de la próxima reforma de universidades y de esa endogamia institucional que causa en las licenciaturas españolas peores deformidades que las que causó en la dinastía de los Habsburgo. El 75,2% del personal docente y de investigación de las Universidades de Castilla y León trabaja en el mismo centro en el que leyó su tesis, y eso tiene inevitables consecuencias. Otros llegan ya licenciados, en desesperada lucha por evadirse del círculo vicioso del mercado laboral español, en el que si no tienes experiencia previa no te contratan y si no te contratan, evidentemente, no puedes tener experiencia previa, superado a menudo solamente por vía clientelar.

No se llamen ustedes a engaño, estos emigrantes no son como los de los años sesenta. Son jóvenes muy preparados, que al menos hablan un poco de inglés y que ya han viajado por Europa antes de firmar ese primer contrato. Aquel desarraigo no se produce porque hoy en día la globalización permite seguir comprando la ropa en Zara y la tecnología propicia cenar con la familia por Skype, por ejemplo, mientras las redes sociales mantienen el contacto fluido con familia, amigos y, por supuesto, allegados. Las principales diferencias son económicas, en Alemania viven bastante mejor. No es que aquí aten los perros con longanizas, pero sí hay un catálogo de ayudas públicas en cualquier situación vital que no se puede ni traducir al español porque en español no existen. Y, a diferencia de oleadas anteriores de inmigración española en Alemania, ahora hay agencias especializadas y políticas de captación activas de varios Bundesländer que facilitan el proceso y la integración por adelantado, tanto para licenciados universitarios como para los títulos de formación profesional, lo que suele derivar en experiencias positivas. Lo único lamentable es el vacío intelectual y productivo que estos jóvenes dejarán a su marcha en España, un poco más vaciada, un poco más huérfana de hijos, un poco más desgajada de una Europa en la que tiene su único asidero.