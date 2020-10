Antes de recuperar los derechos que nos ha quitado la Derecha, Podemos siempre va a anteponer otras cosas como son el control de los jueces, de los policías, de los espías y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, Galicia y el País Vasco. Estas palabras que podrían parecer pronunciadas por un socialista cabal y constitucionalista son un nuevo engaño de Pedro Sánchez a la sociedad española. Con ellas se dirigió a los votantes andaluces en busca de su apoyo. Ahora, el caudillito ya no piensa así y se ha unido a Pablo Iglesias para secuestrar la justicia en lo que se convierte en el mayor atentado sufrido por las libertades de este país desde el franquismo.

La separación de poderes se tambaleaba y con este golpe ya está en la lona. El daño de Sánchez es irreparable y la situación de la España que yo he conocido nunca ha sido tan crítica como ahora. Que ocurra todo esto hoy no es causalidad. La sociedad no ve más allá del coronavirus y la oposición es lamentable. El PP tiene jindama, más que vergüenza, y Vox le hace el caldo gordo al PSOE con mociones de censura absurdas y discursos populistas. Los unos y los otros le están haciendo un flaco favor al sentido común. Con sus disputas políticas por recuperar el espacio más a la derecha dan la razón al CIS de Tezanos, que ayer volvía a catapultar al PSOE para más gloria roja y de Fernando Pablos, otrora ‘susanista’ hoy ‘sanchista’, que lleva la friolera de un cuarto de siglo ininterrumpido cobrando dinero público. Él es cómplice como fiel sostén del Gobierno socialcomunista.

Algo tan importante se está llevando los ‘minutos de la basura’ en los medios de comunicación nacionales, donde ha irrumpido con fuerza Salamanca para quedar marcada como la ciudad COVID de España. La Junta de Castilla y León anunció ayer un confinamiento absurdo. Vaya por delante mi respeto a los técnicos que están trabajando en la pandemia, pero es inconcebible que se limite únicamente a la ciudad sin tener en cuenta a los municipios del alfoz, que tienen zonas industriales y de ocio que los capitalinos han hecho suyas y que durante las próximas dos semanas van a sufrir una asfixia económica innecesaria. Una burbuja con más kilómetros a la redonda tendría todo el sentido del mundo con estas cifras tan elevadas. Tampoco es fácil encontrar una explicación a que un vecino de La Fontana tenga menos restricciones que uno que vive en el Camino de las Aguas. En su afán por atajar un problema que se les ha ido de las manos, los políticos toman decisiones desde un sillón con la frialdad de las estadísticas encima de la mesa de su despacho.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha dejado claro esta semana que según los datos que maneja la Junta el principal problema está en el tramo de los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, y somos muchos los que nos preguntamos por qué no se persiguen duramente las infracciones que se cometen en lugar de obligarnos a todos a pagar un peaje carísimo.

Da mucha pena ver los datos diarios de contagios, pero no extrañan. Nos hemos tomado a chufla lo de usar la mascarilla y lo de evitar las reuniones familiares y ahora nos echamos las manos a la cabeza. Desgraciadamente en España solo entendemos la medicina que toca el bolsillo, de ahí que una multa económica ejemplar a tiempo podría haber reducido notablemente el caos actual.

Nos esperan un par de semanas de cabreo, de limitación de libertades y de molestos controles en los que nos obligarán a dar explicaciones de cada paso que damos. Nos tocará poner buena cara al mal tiempo aún sabiendo que la mayoría no somos los culpables de esta situación que a la clase política le ha venido grande.

Y a pesar de todo, nada de eso es comparable con el atentado cometido por los socialcomunistas al secuestrar la Justicia. Socialistas de toda la vida callan en su poltrona para poder llevar la manduca a casa. A eso se le llama jindama.