Trasantier tuve un día de sonrisas, pero ayer llegaron las lágrimas (sin Julie Andrews). Pablo Iglesias, una excepción. Lloró en la investidura más desconsolado que María Magdalena, y después no ha dejado de sonreír, relamiéndose con la de camaradas que colocará y las putadas que podrá hacer a los españoles, especialmente a los socialistas. Es el clásico día de reír, víspera de llorar. Alegría porque ganó España en el Europeo de balonmano, el Atlético de Madrid eliminó de la Copa al Barça -“más que un club”-, y el golpista del chinatazo en el ojo seguirá en la churra. Como para no estar risueño. Pero como sentenció Felipe VI en la toma de posesión del farsante Sánchez, el dolor viene después. Ya llegó, tras filtrarse el gobierno progre, una especie de camarote de los hermanos Marx (incluidos varios marxistas), y rebosante de vicepresidentes, ministras y ministros, que obligarán a añadir algún tablero a la vieja mesa del Consejo, y otra vuelta de tuerca en impuestos para pagar tanto prócer, sus secretarías de Estado, subsecretarios, directores y subdirectores generales, asesores, escoltas, chóferes... la órdiga.

Los nombres y currículos de algunas(os) con o sin cartera, llevan al recuerdo de aquel telegrama de un hermano a otro del ministro franquista Cánovas Amorós: “Te lo juro por la memoria de nuestra madre. Cirilo ministro”. No se conocen telegramas análogos de cuando atrapó cartera ministerial aquella Bibiana Aído, según cuyo currículo pasó de cobradora de cajas de ahorro, a directora de un chiringuito de la Junta andaluza -no sé si del corrupto Griñán o del putrefacto Chaves-, para el desarrollo del flamenco, y, ¡arsa pilili!; o cuando se la regalaron a la morritos Leire Pajín, que se inventó ser profesora de un campus inexistente. Pero el cachondo de Fray Josepho ha dedicado uno de sus sonetos al nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, el comunista que -como diría mi amigo Eliecer-, por los boquetes de su rostro, se afeita con broca. La primera cuarteta dice: “-¿Garzón, ministro? - Sí, te lo prometo. / -Va, venga, no me jodas - Te lo juro./ -No puede ser verdad- Te lo aseguro./-¿Pero... por qué?- ¿Por qué? Por el careto”.

De momento, el pícaro más ídem del siglo, y de peor leche, se ha limpiado el tercer ojo con ese protocolo con veinte medidas relativas a la lealtad –como si Sánchez e Iglesias supieran con qué se come eso-, que el investido firmó hace un par de días con sus desconfiados socios podemitas, y ha rodeado a Iglesias de tres mujeres, ¡toma del frasco! Sánchez ha diluido el veneno de la víbora con coleta en una solución menos tóxica, como enseña la farmacopea, con tres vicepresidentas. Como un bellaco de cosecha, ha empezado a estafar a sus socios preferentes. Pero un buen leninista como Iglesias replica siempre con alguna vendetta. Al tiempo. El desleal ministro con Suárez (acabó siéndolo con Felipe) Pacordóñez, tuvo que responder más de una vez la pregunta socarrona del elegante y agudo compañero de gabinete Joaquín Garrigues: “¿Cuántas veces nos has traicionado hoy, Paco?”.

Que era necesario cambiar de portavoz del Gobierno, lo sabían hasta los más aguerridos hinchas socialistas. La Calvo – sigo preguntándome incrédulo quién le regaló el título universitario-, ha sido de sonrojo ajeno; la Celaá, de coña. La apuesta por María Jesús Montero, que usualmente se manifiesta entre la insolencia y el desparpajo, feliz de haberse conocido, va a traer días de gloria para los medios. Me refiero a los poquitos no cautivos de la coalición gubernamental.

-“¿Y por aquí, qué sucede, don Estella?”, me pregunta un alma cándida que comulga con mis opiniones.

- Pues en la Comunidad se da el hecho insólito entre socios de Gobierno, que Ciudadanos quiere que declare en una Comisión de Investigación nada menos que su presidente Mañueco (¡!), que es obvio que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos investigados (parques eólicos y edificio de una Consejería). Quizás por ello he oído decir en la tele regional al presidente de las Cortes de Castilla y León, el salmantino y ciudadano Luis Fuentes, que esta asamblea va a dejar “su impronta”. No sé si sabrá lo que eso significa, pero yo de momento le bautizo como “El estampador”. Aunque el responsable del desatino -¡pásmense!-, es el mismísimo vicepresidente Igea, que parece tener la obsesión de demostrar diariamente cuán honrado es, aunque eso le haga parecer un cuaja-enredos, por no decir un tocapelotas.

-Y en Salamanca, el diputado Serrada, “el niño de la estación”, sosteniendo que el PSOE no va a vengarse presupuestariamente de esta “provincia traidora”. No se lo cree ni él.