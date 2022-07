Se buscan trabajadores

Desde hace meses parecemos estar en un bucle informativo en el que repetimos la noticia de que no hay médicos. No queda ninguno en la bolsa de trabajo al que poder llamar para cubrir las vacaciones de otros. No hay médicos de familia para cubrir las plazas que están vacantes en la provincia. No hay anestesiólogos en toda España para asumir tanta demanda de trabajo. No quedan geriatras, hacen falta psiquiatras, más radiólogos...

Lo curioso es que la compañera que se sienta a mi lado lleva el mismo tiempo alertando de que ya no quedan camareros. Que los hosteleros de Salamanca y de media España no pueden planificar su temporada de verano porque las ofertas de empleo que lanzan son ignoradas sistemáticamente y se preguntan si es que la gente ya no quiere trabajar o qué problema tienen.

Un par de mesas por detrás de mí, otro periodista constata que los constructores no encuentran profesionales cualificados para abarcar todas las reformas y obras que les encargan. Parece que la profesión de encofrador se haya perdido en algún salto entre generación y generación, los yesistas han debido emigrar a Francia y en algunas construcciones que sí consiguen arrancar se aprecia que los albañiles de ahora no se desenvuelven como antaño o que, directamente, no son albañiles por el hecho de vestir un mono.

Podría seguir recorriendo las distintas áreas de la redacción para encontrar noticias similares sobre los camioneros y transportistas, sobre los jornaleros que se encargan de recolectar frutas y verduras de temporada, etc.

La pregunta que nos hacemos todos es qué está pasando para que en un país que ya roza los 50 millones de habitantes existan tantos trabajos sin cubrir. ¿Dónde se han metido todas esas personas que antes trabajaban en los sectores mencionados?

Los psicólogos apuntan que la pandemia ha marcado un punto de inflexión en el mercado laboral. Encerrados en sus casas y sin poder acercarse a sus seres queridos -si es que no habían fallecido-, millones de personas han tenido tiempo para reflexionar sobre el sentido de la vida, el vivir para trabajar y cómo desearían realmente pasar lo que les queda de etapa laboral.

La vulnerabilidad que se siente al saber que un microorganismo invisible ha puesto al planeta patas arriba ha animado a que mucha gente decida tomar las riendas de aquello en lo que sí puede decidir. Y lo que deciden es que ya no quieren cumplir 65 años desempeñando un trabajo que detestan -aunque no esté mal pagado- o que no están dispuestos a echarle 12 horas al día por 33,3 euros.

¿Hacia qué lado se va a decantar este pulso al sistema? Pues, por el momento, en aquellas profesiones cualificadas donde no cabe el intrusismo está quedando claro que el trabajador tiene la sartén por el mango. Los médicos están señalando el camino: escogen los trabajos que les gustan, rechazan aquellos otros que no les satisfacen y a las administraciones no les va a quedar más remedio que pagar más dinero para cubrir los puestos menos apetecibles. Al menos a corto plazo. Hasta que exista una gran sentada, un consenso nacional con el fin de poner freno a esta subasta de sanitarios en la que siempre pierden los mismos.

Lo mismo se puede aplicar con los transportistas. No todo el mundo -muy pocos, de hecho- puede ponerse al volante de un gigantesco trailer y recorrer Europa con una carga tan pesada como valiosa. Cuando escaseen todavía más se convertirán también en objeto de subasta, de modo que el empresario que pague más podrá enviar su mercancia y el que solo piense en cerrar el ejercicio con los menores gastos posibles se encontrará con un almacén a rebosar de productos sin vender.

Nos quedará la duda de cuánto tiempo podrán seguir diciendo que no -y de qué vivirán mientras tanto- los trabajadores de aquellos sectores en los que la experiencia y el buen hacer se agradecen por parte del consumidor, pero no se remuneran por parte del contratante.