Se atisba un invierno duro

Se atisba en el horizonte un invierno duro en España. Por un lado tenemos la sensación creciente de que la actividad económica se recupera a buen ritmo tras el frenazo por la terrible pandemia del último año y medio, y por otro vemos cómo todos los indicadores presentan amenazas para el crecimiento y la creación de empleo.

Desde agosto nos hemos visto envueltos en una espiral de palos a nuestro bolsillo, que van desde la subida brutal del precio de la energía al anuncio casi diario de mayores impuestos por parte del Gobierno socialcomunista.

Estamos pagando la luz más cara que nunca y todo hace prever que las tarifas seguirán subiendo, a pesar de las promesas de Pedro Sánchez de que este año pagaremos lo mismo que en 2018. No se lo cree ni él. Es tan solo otra de las mentiras del inquilino de la Moncloa, una nueva trola que ni siquiera tendrá un alto coste en imagen para Su Sanchidad, porque hace ya mucho tiempo que hemos asumido su carácter de pinocho como algo irremediable y propio de su forma de entender la política. El presidente del Ejecutivo de la nación se ha embarcado en una guerra contra las compañías eléctricas de la que todos saldremos perdiendo y que solo va a conseguir que la crisis energética sea todavía más grave. Su visión sectaria de que todo empresario es un enemigo nos va a salir cara. Cada día está más claro que su tarea no es resolver problemas, sino crearlos y agravarlos. Y con el gas ha ejecutado uno de sus trucos baratos de magia, poniendo un tope engañoso al precio, porque lo que no nos suban ahora nos lo cobrarán a partir de marzo del año que viene. Pan para hoy y hambre para mañana.

El precio de la gasolina está por las nubes, pero ese sablazo representa solo la punta del iceberg de una estrategia gubernamental diseñada para perseguir al automovilista y al camionero. A partir de enero subirá el impuesto de matriculación y un poco más adelante comenzarán a cobrarnos por utilizar las autovías construidas hace años con el dinero de todos los españoles, y que tendremos que pagar dos veces para que Sánchez y sus conmilitones comunistas puedan seguir la fiesta de las ayudas, los subsidios y las subvenciones.

El invierno será duro porque el coste de la vida se está disparando como consecuencia de la subida de los precios de la energía y porque este Gobierno de saltimbanquis, en lugar de frenar la escalada inflacionista, va a agravar la situación friéndonos a impuestos, con un nivel de presión fiscal en 2022 que marcará un récord absoluto en la historia de España. Nunca tantos españoles habremos pagado tanto para que tan pocos se dediquen a despilfarrar nuestro dinero comprando los votos de los golpistas catalanes y los proetarras vascos con inversiones a tutiplén en regiones desleales mientras se somete a dieta de ayuno a las leales. En Salamanca tendremos la menor inversión estatal con el mayor presupuesto del Estado de la historia. Para miccionar y no echar ni gota.

Sánchez y su colega comunista Yolanda Díaz no solo nos están preparando un invierno de espanto, sino que están llevando a España a la ruina por varias generaciones. Su insaciable apetito por el gasto público ha colocado ya a nuestro país entre los más endeudados del mundo y con el mayor déficit estructural de la Unión Europea.

Por si fuera poco, la engreída Yolanda Díaz está a punto de imponer, en contra de las exigencias de la UE, la derogación de la reforma laboral de Rajoy, que frenará la creación de empleo y traerá más paro y más pobreza.

Así se cumplirá el objetivo del Ejecutivo sanchista-bolivariano: menos gente trabajando y más gente dependiendo de la sopa boba del Estado. Si les da tiempo y no les frenamos a tiempo, lo de las tres opíparas comidas de las que disfrutan cada día todos los venezolanos nos va a parecer jauja.