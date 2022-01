Sánchez utiliza ‘su’ RTVE

La campaña ha arrancado con fuerza en Castilla y León, con todos los primeros espadas de los grandes partidos pateándose la Comunidad como si realmente les interesara.

El presidente Pedro Sánchez visitó ayer Zamora para apoyar a Tudanca, y más que sus mensajes, limitados a las mismas obviedades de siempre, llamó la atención que se desplazara a la capital vecina en coche y no en Falcon. Alguien podría pensar que se ha vuelto ecologista, o que de repente ha sido víctima de un ataque de humildad, pero nada de eso: no utilizó el avión porque en Zamora no hay aeropuerto. Así que acudió al mitin por vía terrestre, y sus asesores se ahorraron la molestia de tener que buscarle una visita a alguna fábrica de la provincia en cuestión, como han hecho, para que no se le vea mucho el plumero, cada vez que participa en un mitin fuera de Madrid.

Es difícil elegir entre las muchas mentiras que soltó el presidente del Gobierno, pero a mí me hace gracia especialmente una, cuando aseguró que el Ejecutivo sanchista-comunista “tiene un compromiso rotundo con Castilla y León tanto en políticas como en inversiones”. Quizás sea cierto en alguno de los mundos paralelos en los que habita Sánchez. Porque en el que conocemos y vivimos nosotros, la apuesta gubernamental por esta Comunidad tiende a cero, y en lo que respecta a Salamanca, nunca esta provincia ha recibido menos inversión que en los dos últimos años, justo cuando se han aprobado los Presupuestos del Estado más cuantiosos de la historia. El compromiso rotundo de este Gobierno en políticas e inversiones sigue siendo con sus socios proetarras, a cuyos ídolos criminales sigue regalando permisos y excarcelaciones, y con sus amigos golpistas catalanes, a los que indulta y perdona cualquier ilegalidad, y con las autonomías socialistas y separatistas, que se llevan la parte del león en todos los repartos de fondos mientras que a los castellanos y leoneses nos reserva las migajas.

El PP trajo a Salamanca a Pablo Casado el pasado jueves y ayer a José María Aznar. Mañueco sabe que quien tiene más tirón en esta tierra es Isabel Díaz Ayuso, pero parece que los ‘iluminados’ de Génova la van a servir con cuentagotas. Hay decisiones en la cúpula nacional de los populares que nos hacen dudar sobre si de verdad quieren ganar por mayoría absoluta las elecciones el 13-F. Y eso que el camino de Casado hacia la Moncloa pasa por una victoria contundente de Mañueco en Castilla y León. No quiero ni pensar cómo actuarían si solo se jugasen el Gobierno de la Comunidad.

Diga lo que diga Masterchef Tezanos, lo que está en juego no es la victoria, que está asegurada para el PP, sino hasta qué punto dependerá o no dependerá Mañueco de Vox para gobernar la Región. Como la mayoría absoluta puede estar en el filo de la navaja, los dos debates electorales entre los candidatos popular, socialista y naranja adquieren una cierta relevancia. Nunca han sido decisivos en Castilla y León, pero algún voto moverán de un lado a otro, y aquí no sobra ninguna papeleta.

Así lo ha entendido Sánchez, que ha dado órdenes a RTVE de manejar al menos uno de los dos debates de campaña. Televisión Española, que siempre ha pasado olímpicamente de las elecciones en Castilla y León, se ha volcado para controlar el primer enfrentamiento a tres bandas, pasando por encima de la Comisión de Medios de Comunicación encargada de organizar los debates y con la inestimable ayuda de la Junta Electoral. Como al parecer en RTVE no valoran a los excelentes profesionales de su delegación en Castilla y León, han elegido como moderador a Xavier Fortes, un periodista marcado por sus enfrentamientos con los líderes del PP y de Vox, para ver si logran convertir el programa en una encerrona contra Mañueco. Mañana lunes, si Francisco Igea no consigue que se aplace tras haber dado positivo, saldremos de dudas.