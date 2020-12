Sánchez e Iglesias, viento en popa

Dentro de este aluvión de catastróficas desdichas de las que los medios de comunicación damos cuenta desde hace al menos ocho meses, hemos disfrutado en los últimos días de algunas buenas nuevas que brillan como monedas de oro entre el fango.

La primera: el reingreso de las golpistas Carmen Forcadell y Dolores Bassa en la cárcel, que nos devuelve la fe en la Justicia. Solo falta que el Supremo, tras propinar un severo correctivo a la Generalidad del supremacista Torra que las puso en libertad, arbitre alguna medida para obligarles a pagar por las muchas jornadas de asueto indebidamente disfrutadas. Una especie de indemnización inversa con pago en servicios a la comunidad, limpiando cuarteles de la Guardia Civil, por ejemplo, sería un estupendo regalo de Navidad para estas dos delincuentes.

Otra noticia de indudable alivio, tan sorprendente como inesperada, es la conversión del vicepresidente de la Junta a la fe de los aperturistas. El vice Igea, abonado insaciable al bando de los cierranegocios, ha sufrido una caída del caballo al estilo Pablo de Tarso y ha consentido en dejarnos viajar a los castellanos y leoneses por toda la geografía nacional del 23 al 6 de enero. Es incluso demasiado. Con un par de días en Navidad y otros dos en Nochevieja hubiera bastado, pero está el hombre generoso y no vamos a afeárselo.

Y qué vamos a decir de la propuesta del Moños Iglesias para que los españoles solo trabajemos cuatro días a la semana. Sin duda estamos ante una fórmula que permitirá levantar al país. Y en su caso, y en el de Pedro Sánchez, está claro que mientras menos trabajen, menos destrozan.

Hay más: Salamanca avanza en el control de la pandemia, nos han reabierto un poquito los bares y tenemos la vacuna a la vuelta de la esquina... (esto último, siendo anuncio de Sánchez, un tipo con antecedentes, hay que tomarlo con todas las precauciones).

Como todo son buenas nuevas últimamente resulta muy complicado elegir. Pero, entre tanto alborozo, descuella sobre todas una noticia que a todos los españoles de bien nos llena de entusiasmo: Pedro Sánchez se ha asegurado otros tres años de permanencia en La Moncloa. ¡Por fin! Ahora ya sabemos que vamos a poder disfrutar al menos treinta y seis meses más de sus habituales mentiras, de sus atorrantes discursos en nuevas y divertidas ediciones de ‘Aló Presidente’ y de su sincero interés por la unidad y la integridad de España.

Ese acuerdo presupuestario, forjado con toda la izquierda canalla y criminal junto a los comunistas, nos permitirá verle surcando los cielos en el Falcon, con sus gafas a lo Blues Brothers, al menos hasta bien entrado 2023. Quizás para entonces sigamos siendo azotados por esta u otra pandemia similar, pero nadie podrá quitarnos el gozoso recuerdo de haber disfrutado casi un lustro de ese rostro modelado en piedra de una dureza impresionante, de esa fabulosa capacidad para rodearse de lo peorcito de cada casa, de esa increíble habilidad para provocar problemas donde no los hay, de dividir a los españoles, de sacar a la luz los huesos malolientes de la historia y de gestionar con una ineptitud de récord la peor crisis sanitaria y económica de cuantas haya visto el mundo moderno. Los familiares de decenas de miles de españoles muertos por COVID, junto a los allegados de los casi mil asesinados por ETA, estarán hoy celebrando ese aplauso cerrado de sus compañeros del Partido Sanchista a los 183 votos a los Presupuestos con los que el Doctor Resiliencia se amarra al sillón presidencial hasta final de legislatura.

Y no solo eso. De seguir el buen ritmo en las tareas de destrucción de España, encomendadas por Sánchez al vice Moños Iglesias y siempre que este consiga rematar los trabajos de demolición de los cimientos de nuestra democracia (separación de poderes, estado de Derecho, libertad de prensa, etc., labores en las que cuentan con la colaboración inestimable de terroristas condenados como Otegui y golpistas consagrados como Junqueras), a buen seguro que en 2023 no tendremos ni que votar.

¿A que es una buena noticia?