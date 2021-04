Sana, sana...

Nos acordamos de santa Bárbara cuando truena. No es que lo diga el refrán, es la vida misma la que nos pone esta evidencia delante de las narices.

La preocupación por la salud es consustancial al ser humano (mera cuestión de supervivencia). Sin embargo, en periodos críticos como el que vivimos, esa inquietud alcanza cotas excepcionales y aguzamos la mirada en cualquier dirección que pueda procurar soluciones a la enfermedad. Al fin y el cabo, el ser humano surca los mares interiores de su existencia arrostrando dudas y persiguiendo un viento favorable de respuestas.

Decía el pre-ilustrado Diego de Torres Villarroel, en el siglo de las luces salmantino: “Cuando a la enfermedad no se le encuentra razón de ser por las vías del conocimiento propio o ajeno, ha dado el pueblo en atribuírsela a fundamentos de otro mundo ajeno a este natural y terrenal y le otorga la orden de lo sobrenatural, y en tal sintonía ya no hay otra suerte de remedios que la cruz y el agua bendita, la estola, el hisopo, la reliquia o el conjuro.” (Los desahuciados del mundo y de la gloria, 1736)

En los últimos dos siglos y medio, el racionalismo de Descartes y el espíritu de la Ilustración han ido impregnando el conocimiento ortodoxo de una costra opaca a cualquier desviación ajena al cientifismo, que también ha contaminado, sobre todo en el último medio siglo, el conocimiento heterodoxo de la tradición oral.

Hoy podemos dar prácticamente por perdido el sentido maravilloso de la existencia, la percepción mágica del mundo, que proporcionaba la heterodoxia tradicional y, con ello, hemos acabado por abandonar también un importante patrimonio inmaterial, un legado de recursos prodigiosos aplicados de manera muy amplia al ser humano y a sus circunstancias vitales, en particular la salud, a través de la medicina apotropaica; una herencia desprestigiada y hasta denostada, que en las últimas décadas se ha despreciado por ser considerada síntoma de incultura. La sempiterna antítesis impuesta de incultura versus analfabetismo: ¿a santo de qué ha de ser considerada nesciente una persona iletrada?

No cabe la menor duda de que estos conocimientos heterodoxos aplicados a la salud, conforman, al menos en parte, una medicina muy alejada de la academia y de los consultorios médicos; muy cercana, en cambio, a la memoria ancestral.

En las últimas décadas se ha producido una revalorización de la medicina natural, incluyendo en ella los recursos de origen vegetal, animal e, incluso, mineral. Los llamados “remedios de la abuela”, muchas veces apelan a ellos. Pero junto a esas fórmulas, más o menos aceptadas por su condición “natural”, existen otras de tipo sobrenatural, que se mueven en la dimensión de lo prodigioso, lo sagrado (los santos sanadores) y lo mágico.

Traigo aquí, pues, una forma de medicina con un claro componente cultural, antropológico y, sobre todo, profundamente espiritual y humano, no exenta de un empirismo conectado con el territorio y sus recursos materiales, pero probablemente poco o nada aplicable a la pandemia que sufrimos. Y, sin embargo, forma parte de nuestro patrimonio inmaterial y como tal debe valorarse.

Existe todo un arsenal de recursos inmateriales para la salud, que la tradición popular, por el boca a boca de nuestros antepasados, logró transmitir hasta que, finalmente, hoy, podemos darlo por perdido en su mayor parte. Esa pérdida representa una dolorosa derrota en el perfil complejo de nuestras identidades, una parte más de nuestro patrimonio intangible, irrecuperable ya.

Pero para desentrañar algunos de estos recursos, quiero detenerme brevemente en una acotación: en la mentalidad tradicional, el concepto y el origen de las enfermedades y, por consiguiente, la prevención, la diagnosis y la terapéutica, rompen las fronteras conceptuales a las que estamos hoy acostumbrados.

Por ejemplo ¿se nos ocurriría acudir a nuestro médico de cabecera para consultarle acerca de un mal de ojo? ¿Acaso pensamos hoy que una dolencia o enfermedad puede tener otro origen que no sea fisiológico? ¿Cuántas personas atribuirían actualmente una enfermedad a un castigo divino o a otra causa sobrenatural?

Pues bien, la mentalidad tradicional atribuye con frecuencia la génesis de la enfermedad y los diferentes procesos curativos a un componente espiritual, más que material. Y cuando hablo de la salud, no me refiero exclusivamente a la de las personas, sino también a la de los animales. Medicina y veterinaria caminan de la mano en la tradición popular, pues el animal doméstico, de manera principal en las sociedades rurales, resulta imprescindible para la supervivencia de la familia, tanto en su condición de ayudante en el trabajo campesino, como en su condición de alimento.

El título apunta deliberadamente algo conocido por muchos: Sana, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, que tiene algunas variantes y que a veces se apostilla de esta manera: y el día que te cases, ya no tienes nada. Estoy seguro de que estas palabras siguen evocado la infancia y aquella sensación balsámica que experimentábamos de niños cuando, tras cualquier golpe o pequeña herida, acudíamos desconsolados a los brazos de la madre y era su palabra curadora la que aliviaba el dolor y curaba todos los males.

Esta evocación puede también invitarnos a contemplar, en este territorio de la medicina popular tradicional, el paisaje fascinante de la palabra prodigiosa.

En la cultura judeocristiana, se le atribuye a la palabra el origen del universo. O esa es la versión que proporciona el evangelista Juan, en su texto: “En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.” (Jn 1:1) También el Génesis, en su primer capítulo, asigna la virtud creadora de Dios a la palabra. “Y dijo Dios: Sea la luz. Y fue la luz”. Y dijo Dios... Y dijo Dios... (Gn 1:3-29).

Pedro Laín Entralgo demostró, apoyado en un amplio aparato erudito, el uso terapéutico de la palabra en la antigüedad clásica en general y en la medicina hipocrática en particular.

Por consiguiente, hay un soporte cultural y espiritual que sostiene la creencia en el poder de la palabra para obrar maravillas, que también es aplicable a la salud.

Con frecuencia vemos en una fuente pública el rótulo: “Agua no potable” “Agua no tratada”. Mi abuelo materno me enseñó a tratar el agua del campo haciendo una cruz con la mano sobre el agua y diciendo: Agua corriente no mata a la gente. Agua sin correr, puede suceder. ¡Ay, el poder profiláctico de la palabra!

La palabra empleada para curar recibe el nombre de ensalmo. Puede ser una oración, un simple conjuro (es decir de una retahíla de palabras sin conexión religiosa) e incluso palabras inconexas y sin sentido, desvirtuadas por la transmisión oral a partir de textos latinos. Un ensalmador de Zorita de la Frontera, a mediados del siglo XX, curaba el ganado implado con el siguiente: Goret Magod et super Magod et consumatum est.

Pero también han abundado hasta el siglo pasado los ensalmos como un patrimonio comunal. Solamente me referiré a una curiosa tipología de conjuros “de transferencia”, que pretendían curar el mal emplumándoselo a otra persona. Este procedimiento se ha aplicado de manera genérica a los sabañones y a las verrugas. En Villar de Ciervo se colocaban en un pañuelo tantos granos de sal gorda como verrugas se tuvieran. Se arrojaba a una fuente al tiempo que se decía: Clavos tengo, clavos son. Ahí los entrego, quédate con Dios. Y no había que volver a pasar por allí. La primera persona que pasase, se quedaba los clavos. En Guijuelo para quitar los sabañones, había que ir a casa de algún vecino, llamar a la puerta y antes de que saliese, se decía: Sabañones traigo a vender, a la puerta los dejo y prendo a correr. Si se lograba desaparecer antes de que saliese el vecino, los sabañones se le transferían automáticamente.

Toda esta mística aplicada a la enfermedad y conectada con el pensamiento mágico pertenece ya solo al patrimonio intangible; nadie lo pone en duda, pero estoy con Eugenio Trías en que “el pensamiento mágico es el único que puede salvarnos del racionalismo positivista, del tecnicismo que nos arrastra.”.

Ojalá pudiéramos resolver esta pandemia con un ensalmo; pero estoy seguro de que, en estos tiempos dramáticos, la palabra cercana de los sanitarios en los hospitales habrá resultado tan salutífera como los medicamentos, pues ayer, hoy y siempre, la palabra ha demostrado contribuir a la sanación. El ser humano, especialmente vulnerable ante la enfermedad, demanda siempre algo más que un simple compuesto medicinal. No todo es ciencia. El humanismo, practicado intelectualmente por muchos médicos, también requiere una aplicación directa en la necesaria relación estrecha con el enfermo.

(*) Filólogo e investigador del patrimonio inmaterial.