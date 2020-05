Salamanca, Patrimonio de la Humanidad, que compartió con la ciudad belga de Brujas el título de Capital Europea de la Cultura el año 2002, que además es Ciudad de Cultura y Saberes según consta en el eslogan turístico con el que se promociona por toda España y parte del extranjero, valores que posee, exhibe de forma monumental y vive de ellos, no escapa de la crisis que este Gobierno de ineptos, a veces malintencionados, incrementa a costa de las consecuencias del coronavirus.

Que si la fase 0, que si la 1... de lo que llaman la desescalada, que a unos aterra a otros hace felices y a otros desespera, a esos muchos que quedan sin trabajo y en consecuencia con poco o sin nada para el sustento familiar. No hay planes de acción claros a la vista, ni precarios para salir del paso con soluciones variadas (tanto como el reparto de la pandemia, que no es igual aquí que en Tuy) y nada fáciles que no acaban de llegar, originando entre quienes en sus manos está estudiar la situación y confiar en los “expertos”, que forman “el mecanismo elegido -dicho por la ministra de Sanidad- de cogobernanza para establecer criterios” entre personal no dudoso evitando así soluciones no recomendables a sus pretensiones políticas, que van por delante y por otros derroteros) y en dar solución a un problema de alcance nacional, un problema muy plural por distintos unos y otros, razón por la que deberían entre todos -ideologías aparte- acabar con él, de paso también con el conflicto político y rupturista que imposibilita acuerdos y hace inviable la solución.

Como ven, escriba de lo que escriba siempre acabo haciéndolo de lo mismo, como si no hubiese otras cosas. Esta vez lo he intentado sobre algo muy nuestro como es lo que más y mejor nos identifica, nuestro enorme patrimonio: histórico, documental, artístico, monumental..., tan ligados entre sí que sin ellos Salamanca no existiría. Pero existe con ganas de seguir existiendo, para lo que no puede dejar de cuidarse continuamente porque los años pasan, ni de autodescubrirse y mostrarse aún más a sí misma. Todo esto tiene un coste que se traduce en euros que no llegan. Se habla de la hostelería en general (hoteles, bares, restaurantes...) por el dinero que genera su plena actividad ahora bajo mínimos, y de la pérdida de puestos de trabajo que el confinamiento acarrea, pero nada se dice del porqué de la existencia de esos hoteles, bares y restaurantes, ni de su influencia en la economía de la ciudad, primordialmente turística, porque al Patrimonio salmantino no lo mantiene la hostelería sino al revés, es la hostelería la que se mantiene del Patrimonio, que es lo que trae al turista a la ciudad y deja el dinero.

Fue noticia hace días, que en Salamanca no tuvo eco pese a su importancia económica, que el Ministerio de Cultura había excluido al Patrimonio Histórico de las ayudas de emergencia, al dejar fuera del real decreto publicado en el BOE el pasado miércoles, que contenía las ayudas destinadas a proteger al sector cultural, a quienes se dedican a la conservación y restauración del patrimonio monumental, que en Salamanca es el origen de todo, lo que daba a entender que para el Ministerio el Patrimonio no era cultura, sí en cambio lo era, porque lo es, las bellas artes, la música, el teatro, la industria del libro y la del cine, que a veces la monopoliza arramplando con todo. Pero por una causa que ignoro y me extraña (por lógica) han corregido en el Ministerio y este sector sí contará con créditos para pymes y autónomos que permitirán al Patrimonio Histórico atender las demandas de las empresas y profesionales de restauración y conservación, evitando que caiga en manos de “artistas” como los que “restauraron” el Ecce Homo de Borja (echado a perder) o el San Miguel Arcángel de Peñaranda (recuperado por profesionales de Las Edades del Hombre).

Pero ante todo es la salud y superar la pandemia, esencial para que la máquina vuelva de nuevo a funcionar, también cuidar el motivo de nuestra existencia como destino turístico, que es para muchos salmantinos el pan de cada día, pero sin olvidar nunca lo que estamos pasando.