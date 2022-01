Saltar con paracaídas y red

DICE un compañero -y sin embargo amigo- de este periódico que Israel no da nunca puntada sin hilo y que cuando toman una decisión importante es porque la tienen estudiada, revisada y bien comprobada.

El caso es que Israel ya ha anunciado que en los próximos meses va a apostar por el contagio masivo en busca de una especie de inmunidad definitiva. Pero no se están lanzando a una piscina sin agua. Esta gente salta con paracaídas y si por un casual fallara, abajo tienen redes.

Si les interesa el tema lo explica mucho mejor en páginas interiores el virólogo Estanislao Nistal, pero lo que viene a decir es que no tiene nada que ver lo que está haciendo Reino Unido, o lo que hizo el pasado año Suecia, con lo que va a hacer Israel. Una cosa es levantar todo tipo de restricciones para facilitar que el virus circule y la población se contagie -caiga quien caiga-, y otra bien diferente es diseñar una estrategia en la que lo primordial sea garantizar un nivel de seguridad muy alto para el ciudadanos y después lanzarse a por esa nueva inmunidad.

Sin ánimo de pisar charcos políticos, lo que es innegable es que Israel fue de los países que antes empezó a vacunar a su población y, además, no se conformó con cualquier vacuna. Ni chinas, ni rusas ni AstraZeneca... Apostó decididamente por Pfizer. Por algo será.

Fueron los primeros en inyectar dosis de refuerzo al detectar que la inmunidad decaía al cabo de unos meses y cuando en Europa todavía chirriaba la idea de un tercer pinchazo en menos de un año, este mismo lunes ellos ya han empezado a administrar una cuarta dosis a los mayores de 60 años.

Aquí podríamos abrir un debate —que diez líneas más arriba prometí no hacer— sobre la insolidaridad de administrar cuatro dosis por persona cuando en muchos países la mayoría de la población no ha tenido la oportunidad de recibir ni siquiera el primer pinchazo, aunque tampoco creo que los nueve millones de israelitas vayan a descuadrar los planes mundiales.

Otro de los grandes recelos entre los virólogos es el temor a que un contagio a gran escala fomente la aparición de nuevas variantes, pero la idea de la que habla el Gobierno de Israel no es la de echarse a la calle e ir lamiendo inodoros -o lo que sea- para contagiarse lo antes posible, como hizo un influencer americano que estuvo a punto de morir por los dislikes. Es cuestión de hacer una vida a lo 2019. Un día a día sin restricciones, pero con un nivel de anticuerpos por las nubes y, por si fuera poco, con otra baza en el bolsillo: las píldoras retrovirales —la de Pfizer y la de Merck— que allí ya se han aprobado. Es decir, que en el caso de que te contagies pese a haber recibido cuatro dosis de la vacuna, y en el poco probable caso de que el contagio produzca una infección grave, utilizarían el primer tratamiento que se ha creado específicamente contra el covid, lo que reduce aún más las posibilidades de fallecimiento.

Ya veremos cómo funciona el experimento, pero al menos ahí hay un plan, que no es mucho pedir. O sí.

En algunas zonas de España cuando preguntas por medidas te dan las del bajo del pantalón. En otras sí las hay, pero son auténticos palos de ciego. El pasaporte covid ha demostrado ser, al menos en España, poco más que una tocada de bemoles hacia los antivacuna -que no me disgusta-, mientras que la ocurrencia de cerrar los bares y restaurantes desde la 1:00 de la madrugada hasta las 6:00 de la mañana le lleva a uno a reflexionar: ¿Es que antes no cerraban? ¿No duermen los camareros? La tercera medida que se está utilizando en estas fechas es la de limitar el aforo, pero ya sabemos que en buena parte de los casos se la pasan por el ‘aforro’. Ese es el plan.