Salamanca no tiene tren

El Ministerio de Publicidad y Propaganda, del que se encarga directamente Iván Redondo, ha estado raudo en publicar un vídeo de la corte de palmeros aplaudiendo a Sánchez por el acuerdo al que han llegado los estados miembros de la Unión Europea en Bruselas y que servirá para hacer frente a la crisis de la pandemia.

El acuerdo no es malo para España, según los expertos, pero todo es gracias fundamentalmente a países como Alemania con peso soberano sobre los países más reacios.

El fondo de recuperación nos dará un cierto respiro, siempre y cuando los comunistas no dilapiden el capital y dejen a un lado algunos mantras de su catecismo, como el odio visceral a la empresa privada y a los empresarios que pueden crear empleo. Esperemos que en la letra pequeña de los 140.000 millones de euros que recibirá España -72.700 en transferencias directas y el resto en préstamos que tenemos que devolver- le acoten “las tentaciones dilapidatorias” que tienen algunos gobernantes de la izquierda, como hizo Zapatero con su plan infanticida para abordar la crisis económica de 2008. El resultado fue catastrófico y acabó de hundirnos. Entre otras cosas absurdas que recuerdo está el plan B de obras inútiles y los 110 kilómetros por hora en autovía, que obligaron a cambiar todas las señales. Al final nos gastamos más en pegatinas que el supuesto ahorro en gasolina.

El rumor es que Europa impondrá duras condiciones por la falta de credibilidad del Gobierno social-comunista. Y entre las reformas nos pueden imponer la necesidad de garantizar que las pensiones sean sostenibles o el compromiso con la contención del gasto público. Lo primero puede suponer recortes para los jubilados o subidas de impuestos para los trabajadores.

Y mientras el Gobierno decide cómo reactivar la economía con el beneplácito de Europa, hay determinadas decisiones que debería de tomar ya, de lo contrario malamente podremos salir adelante. Una de ellas es restablecer las mismas frecuencias de tren rápido a Madrid que teníamos antes del confinamiento de marzo. Con un tren de ida y uno de vuelta al día, que se convierten en dos los fines de semana, lo que estamos haciendo es espantar a los madrileños, nuestros principales visitantes en estos momentos. Si les da por coger uno de Media Distancia, con muchas más ofertas horarias, es más que probable que no vuelvan a pisar Salamanca. No es viable que en pleno siglo XXI se tarde casi cuatro horas en un recorrido que en coche no va más allá de dos horas. El Ministerio de Ábalos debe poner las herramientas para que las ciudades pueden recuperar poco a poco el turismo, aunque al principio no haya tanta demanda.

Otra actuación urgente que llevan reclamando los alcaldes de todo signo político es que se les permita hacer uso de los remanentes para paliar los daños económicos. El Ejecutivo social-comunista está tardando en hacer una modificación legislativa de la Ley de Estabilidad para introducir nuevos supuestos de aplicación del superávit que les permita usar remanentes de tesorería. Lo ha reclamado en reiteradas ocasiones en alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Son los que tienen que hacer frente a las necesidades más inmediatas de esta crisis sanitaria y económica. Son los ayuntamientos los que están más cerca y los que mejor conocen las necesidades básicas de sus conciudadanos.

Por cierto, he advertido que doña Irene Montero no llevaba mascarilla en ese ardiente recibimiento a Sánchez tras su fin de semana de negociaciones en Bruselas. No es muy didáctico, porque la publicidad de su Gobierno dice que: “el uso de la mascarilla es obligatorio en personas de 6 años en adelante en vía pública o espacios al aire libre y espacios cerrados o abiertos de uso público cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal”. Es probable, no lo sé, que la distancia entre las personas más próximas sea más de dos metros, aunque no se aprecie en el vídeo grabado y difundido por Moncloa para que nos sintamos orgullosos de nuestro presidente, pero hay que dar ejemplo, doña Irene, que son muchos ministros.