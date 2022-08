Sablazos veraniegos

Que levante la mano quien no haya sufrido en sus propias carnes un buen sablazo en un establecimiento hostelero. El último lo experimenté este verano en la terraza de un bar de Oporto que precisamente estaba regentado por españoles. No les voy a decir lo que me cobraron por un gintonic porque me da vergüenza. Eso me pasa por no mirar antes la lista de precios, la cual sin duda hubiera fotografiado escandalizado ante el importe que habían marcado por un combinado de una conocida ginebra gallega.

Mi caso es una pequeña anécdota en medio de los abusos que se han visto este verano denunciados, sobre todo, en las redes sociales. En una cafetería de Madrid, una clienta pidió un pincho de tortilla y le cobraron 4,50 euros por la tortilla y -alucinen- 2,30 por el pan. En Logroño ocurrió un caso que bien podría haber aparecido en el Cuarto Milenio de Iker Jiménez. En una cafetería, un señor solicitó un café con leche de soja, sin espuma y con sacarina. Le obligaron a desembolsar 1,20 por el curioso bebedizo y otros 20 céntimos como “cargo de técnicas adivinatorias aplicadas al café”. Un cachondo, el camarero. Y en Benavente se hizo famoso el establecimiento que cobraba 20 céntimos cada vez que el camarero atendía una mesa en la terraza. Tres “paseos”, 60 céntimos apareció en el ticket final.

Este año, con las sucesivas olas de calor que nos azotan y la dificultad de encontrar hielo, algunos locales se han atrevido incluso a cobrar por los cubitos. Pero es que otros también lo han hecho por el agua del grifo, cuando la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular establece que los hosteleros tienen que ofrecer gratis agua fresca como alternativa a la envasada.

Cobrar un suplemento por reservar una mesa o simplemente por el servicio de mesa o por el cubierto también son prácticas que han sido denunciadas con insistencia ante las asociaciones de consumidores, que recuerdan que no está permitido advertir en la carta la famosa coletilla del “IVA no incluido”.

Hay algún establecimiento especialista en este tipo de tropelías, como una churrería de Comillas (Cantabria), que durante varios años fue el local peor valorado de España, según una conocida plataforma online en la que se recogen opiniones sobre negocios del sector turístico. Si van a visitar esta preciosa localidad costera, situada a tres horas y pico en coche de Salamanca, les aconsejo que entren en esta plataforma y averigüen de qué local se trata para no picar como pardillos. Lo encontrarán en seguida.

Parece mentira que todavía haya hosteleros que cometan este tipo de desmanes y se arriesguen a ver cómo su negocio mengua como consecuencia de las evaluaciones negativas que los clientes cuelgan en las redes sociales. La importancia que han cobrado este tipo de comentarios ha saltado a la palestra esta semana con la indecente actuación del ‘youtuber’ sevillano Borja Escalona, quien no quiso pagar la empanadilla que se acababa de comer en un restaurante vigués porque, según dijo, valía más la promoción que iba a hacer del establecimiento. La camarera, lógicamente, le espetó que abonara lo que había consumido y el muy jeta amenazó con pasar una factura de 2.500 euros por dicha “promoción”. Por fortuna -esta la es la magia que ocurre a veces en internet- el tiro le salió por la culata al espabilado y ahora el restaurante se ha convertido en el mejor valorado de Vigo y el tipo no sabe dónde meterse por el boicot al que está siendo sometido por los usuarios de las redes sociales.

Dice el presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, que en nuestra provincia no se ha detectado ningún caso de este tipo de malas praxis, que los hosteleros salmantinos están repercutiendo los incrementos de los costes de las materias primas y de la electricidad o el gas en el precio final en la carta. De hecho, si son asiduos a comer fuera habrán experimentado una subida de precios superior a un 7 por ciento. Pero todo ello de frente, sin sorpresas ni sablazos.