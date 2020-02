El socio preferente de Pedro Sánchez volvió a montar el lunes el numerito propagandístico con todos los “amantes” de la democracia: los que callan y otorgan ante los atentados terroristas de Eta, los que difaman a los representantes institucionales y los que se dedican, con dinero público, es decir el suyo y el mío, a dar golpes de Estado contra la democracia.

Lo mejor de cada casa hizo novillos, pero mucho me temo que no devolverán los cobrado por el día que no han trabajo.

Rufián, el bufón mejor remunerado de todos los tiempos, se embolsa cerca de 8.000 euros al mes del presupuesto de un Estado al que denigra. Dijo en la apertura oficial de las Cortes Generales que no tiene Rey, como si nos importaran las gilipolleces de un indocumentado que ha conseguido vivir del cuento a cuenta de todos los españoles y, por cierto, vivir muy bien.

Este hombre es fundamentalmente desvergonzado, un vividor y un mentiroso patológico. La pasada legislatura nos dijo que abandonaría el escaño después de 18 meses, bien porque hubiera conseguido la independencia o porque hubiera fracasado.

Y después de su fracaso y de haber estado engañando al personal cuatro años y exhibiendo su pésima educación, ahí lo tenemos. Sigue en la poltrona porque económicamente no va a tener un puesto de trabajo más rentable trabajando menos. Ahora justifica su incumplimiento vendiendo que quiere luchar contra el fascismo, el mantra que se ha inventado para seguir viendo del cuento y cobrando como un capitalista.

Rufián, deja de aprovecharte del Estado al que difamas continuamente, de las instituciones a las que insultas y de mentir desde los micrófonos del Congreso de los Diputados asegurando que no tenemos Rey, porque mayoritariamente hemos respaldado una Monarquía Parlamentaria que es tan democrática que te permite decir barbaridades sin que te detengan o embolsarte casi 8.000 euros mensuales por no hacer más que el imbécil. En otros países, tan venerados por ti y por los de tu calaña, por hacer y decir las estupideces que dices y haces estarías detenido, por ejemplo en Venezuela o en la china comunista.

La falta de educación del diputado secesionista catalán ya ha sido estudiada por científicos y por el mundo académico y han concluido que “Rufián presenta todas las características que los especialistas en estudios de cortesía han identificado como la esencia de la descortesía”. “No hay nada parecido a Rufián en la Unión Europea”, han asegurado.

Bueno, el lunes vimos otros muchos ejemplos de la pésima educación que reina actualmente en el hemiciclo, pero también de indecencia moral y de perversión política.

Toda la bancada podemita que no está en el Gobierno, ni siquiera tuvo la cortesía de aplaudir el discurso del Rey. El jefe del Estado habló de algo tan elemental y tan necesario como la concordia entre españoles. Sí lo hicieron los podemitas que se sientan en el banco azul que, aunque son republicanos confesos, son también capaces de hacer lo que haga falta por seguir calentando el “banquillo azul”, sobre todo el “matrimonio Ceaucescu” que tantas ganas tenía de entrar en el Gobierno.

Pero lo más lamentable de todo no es que tengamos a un rufián o varios haciendo “el rufián” en el Congreso de los Diputados. Lo más triste es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo consienta. Lo impresentable es que la presidenta del Parlamento, Merichel Batet, lo permita. Y lo más grave es que no haya un socialista en España que levante la voz con lo que está ocurriendo.

Ni siquiera la “lideresa” andaluza, cada vez menos lideresa, ha sido capaz de mantener los principios que todos creíamos que defendía cuando se enfrentó en las primarias del PSOE a Pedro Sánchez.