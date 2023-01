Ricos, tenderos, ganaderos

Lo de capitalista despiadado solo fue dirigido a Juan Roig pero no hay tienda o bar que no haya subido precios y que no pueda convertirse en blanco de Ione Belarra, y su dueño ser un especulador, uno de esos que, dice la ministra, se “hace de oro a cuenta de la crisis”. Cuidado comerciantes, hosteleros... que ha empezado por Mercadona pero el objetivo final sois vosotros.

Contexto: Podemos intensifica su ataque a los ricos cuando hay elecciones. Le tocó a Amancio Ortega incluso cuando tuvo la “despiadada” idea de donar equipos para el tratamiento contra el cáncer. Y como pinchó en hueso, va a por Roig.

No es ningún secreto que Podemos es comunista y tampoco oculta su admiración por Hugo Chávez. “Nosotros no queremos ser ricos: ser ricos es malo”, decía el venezolano. Y mientras criticaba al Roig de turno, su pueblo languidecía y él acumulaba dinerito: dejó a los venezolanos en la miseria pero su hija heredó 3.500 millones de euros. Pablo Iglesias entró en el Gobierno con un patrimonio de unos 60.000 y salió de él con 352.000. El guión es el mismo, el del marxismo: el rico es el explotador. Y con una mano lo explican y con la otra se ve que hacen hucha. Y nadie puede tener iniciativas salvo la élite de Gobierno, por eso se persigue a cualquier empresario. George Orwell lo borda en “1984”.

Querida Ione, ya no eres activista, eres ministra, y si crees que alguien especula, puedes actuar desde el Gobierno.Y sabes bien que en el caso de grandes superficies la ganancia no está en el margen que deja una docena de huevos sino en vender muchos. Sabes que sube la leche porque el ganadero paga el pienso más caro que nunca en parte porque el Gobierno del que formas parte apoyó una PAC orientada al medio ambiente y no a producir alimentos. Se plantan más árboles y se siembra menos trigo y cebada.

Sube la leche porque al ganadero se le exige desde el Gobierno del que formas parte y que legisla para animalistas que la vaca viva a 22 grados y con espacio hasta para echar carreras, lo que está bien, pero hay que pagarlo y se ve que os habías acostumbrado a que el ganadero asumiera el coste. Es precioso comprar huevos de suelo o camperos -porque es casi imposible encontrar de los normales- pero es que quieres que sean baratos. Y se puede ser verde, más animalista que nadie, pero está feo que sea a costa del bolsillo de otros.

El ganadero recibe unos 60 céntimos por litro de leche y va muy justo con ese dinero. Como antes no cubría costes, muchas granjas cerraron y ahora el camión cisterna recorre más kilómetros que nunca en busca de leche. El Gobierno al que perteneces podría quitar impuestos al gasóleo. O el IVA veterinario. La leche se procesa, envasa, transporta hasta el súper... Lo raro es que esté barata.

Y ahora, Ione, ya nos dirás a cuánto tendremos que pagar los tomates después de los agobios de agua que va a pasar la huerta murciana, y a cuánto se pondrá la verdura envasada porque os pidieron aplazar la entrada en vigor del impuesto del plástico, como otros países, y os habéis negado.Y dais vía libre a construir placas solares o aerogeneradores, así que desaparecerá más suelo de cultivo. Como ministra también podrías presionar para la supresión del IVA a carne y pescado y no lo haces.

Dicen los de Podemos que ser rico es malo y muchos dudamos, queremos vivirlo para opinar. Que Yolanda Díaz, comunista sin tapujos, se muere de ganas de fijarnos el precio de la cesta de la compra. Y que en Venezuela ya han vivido esto. Allí echaron a su Roig, el comerciante vende al precio que le marca Maduro, el único rico y empresario es el Gobierno y el pueblo se muere literalmente de hambre.