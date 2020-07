Aquí también la Guerra Civil entró con retraso. En lugar del 18 de julio, fue al día siguiente cuando las tropas llamadas nacionales tomaron las calles, leyeron el bando del estado de guerra -se pasó del estado de alerta, impuesto por la República, al de guerra- y se produjeron los primeros disparos con muertos, heridos y desaparecidos. Hubo tiros en la Plaza Mayor y víctimas. Ya fuimos con el paso cambiado cuando cayó Godoy y los madrileños liaron su 2 de Mayo, que aquí fue unos días más tarde, así que lo de las mascarillas tampoco me sorprende. Francisco Igea y Verónica Casado, directorio sanitario de la Comunidad, han visto lo que pasaba en otros lugares y han dicho que café para todos, o sea, mascarillas. A todas horas. Y entonces, el sociólogo que hay en mí se puso con una encuesta: primero observé a la gente de la calle Toro y después hice lo mismo en la de Zamora: conté ciento cincuenta personas en cada una, o sea, trescientas en total, que es una muestra amplia: todas llevaban mascarilla. Iban andando, solas, acompañadas, con bolsas, sin ellas, algunas hablando por el móvil, pero todas embozadas, enmascaradas, así que aquí los ciudadanos nos adelantamos al decreto, pero está bien que se ordene y queden claras las situaciones y excepciones. Y de paso, que el que venga sepa a qué atenerse, que no es mi caso porque me voy. Unos días. Cambio los campos cosechados y las mieses por cosechar (cosechón a la vista) por el mar. Me pierdo esta noche el ensemble de cuerda de nuestra Sinfónica, dirigida por Dorel Murgu, y la última representación de “Mintiendo en su nombre, también en el Patio Chico. Incluso dejo de ver de nuevo “Mientras dure la guerra”, en esta ocasión en la basílica teresiana, cuyos hechos tienen que ver con recuerdos de estos días y tendrá su prolongación en octubre con el estreno de un documental recién rodado en Salamanca, “Palabras para un fin del mundo”, bajo la dirección de Manuel Menchón; si la voz de José Luis Gómez encarnando en las tablas a Unamuno en el Paraninfo sobrecogía, espero lo propio de José Sacristán en este documental. A mayores, no olvide el miércoles acercarse a los Arapiles e imaginar lo que allí pasó en 1812 o leer el episodio de las “Memorias” de Luis Maldonado en las que habla del cantón salmantino proclamado el 22 de julio de 1873, que es más que tronchante. El martes 21 es el aniversario de la muerte de Luis Maldonado (1926) y el jueves el de Carmen Martín Gaite (2000), protagonista de “Reina de las nieves”, otro documental ambientado en Salamanca, con dirección de Mariela Artiles. Para Santiago ya estaré por aquí, si quiera para ver si se iza o no la Mariseca y qué pone en ella además de mascarillas para todos y a todas horas. Y habrá que estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo en otras comunidades para saber qué pasará aquí.

Si no hay feria taurina en septiembre, la afición no podrá guardar un minuto de silencio en La Glorieta por Juan José, el torero que no hizo márquetin de las consecuencias de su accidente de tráfico, un siniestro que truncó una carrera veloz y quién sabe en qué punto de ella. Las facultades no son las mismas, a pesar de lo que digan. Admiramos mucho a Juan José en lo profesional y en lo humano. Su labor al frente de la escuela de tauromaquia queda ahí junto a sus éxitos profesionales. Hemos sentido su marcha y deseo que haya feria para rendirle un homenaje y que el albero salmantino se impregne con ese recuerdo. Espero que no lleguemos tarde también a esto.