Theodor Adorno puso en duda que fuera posible seguir escribiendo poesía después de Auschwitz. Hoy cabe preguntarse, salvando las distancias entre uno y otro caso, si es posible mantener la esperanza en nuestra política después del coronavirus. Lo pensaba el pasado jueves, atenta al debate parlamentario desde el sofá de la reclusión y armada con un paquete de pañuelos de papel para enjugar los inevitables sollozos, ante una jauría de diputados que, en momento tan definitorio, solo alcanzaban a ladrarse los unos a los otros. Todos contra todos. Vergonzoso. ¿Tan difícil es comprender que esta crisis, como todas las crisis, exige remar juntos? No es excusa la incapacidad del gobierno. Tampoco son excusa las malas intenciones de los populistas. Va de soi. Cuando todo esto pase, los que quedemos habremos constatado que este sistema solo sirve a intereses partidistas. Que los retos que afrontamos exigen radicales novedades. Pero tampoco es válido ese discurso que contrapone a una inútil clase política frente a una sociedad virtuosa. Es necesaria la autocrítica.

Para empezar, esta sociedad es la que votó a esos políticos, ahora pagamos la factura. Y tendremos que admitir graves errores. Hemos aceptado sin rechistar que se nos recluya, adoptando la fórmula china o italiana en lugar de la coreana o la alemana, que ha dado mucho mejores resultados. Hemos hecho caso a los técnicos sin preguntar por sus nombres, apellidos y filiaciones, y hemos seguido creyendo en ellos a pesar de sus sucesivas consignas contradictorias. Primero cualquier gripe mataba más, depués cualquier contacto humano era potencialmente letal. Y hemos tragado con todo.

Nos hemos avenido a abandonar a nuestros mayores, a no acercarnos a ellos, a no cuidarlos ni acompañarlos en la enfermedad. La misma sociedad decidida a dar paso a la eutanasia para defender el derecho a una muerte digna se niega a aceptar el derecho a la infección digna, consecuencia de sostener la mano del abuelo que se va. Nos han dicho que los ancianos se quedan atrás en el reparto de los respiradores y no nos hemos echado a la calle para protestar por semejante discriminación, sino que hemos seguido saliendo a aplaudir a los balcones. Si después de la pandemia hemos de resucitar como sociedad más fuerte, hemos de asumir todos esos pecados y hacer propósito de la enmienda.

Este fin de semana decía el presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, que la pandemia “no es una guerra, sino una prueba para nuestra humanidad, capaz de extraer lo peor y lo mejor de las personas”. Y en es prueba, por más que la televisión se empeñe en relatar nuestro buen hacer, no salimos del todo bien parados.

En Televisión Española los muertos son censurados. Las pantallas repetían esta semana sonrientes reportajes sobre torrijas y cofrades, grabados en años anteriores y reciclados ahora en aras de una normalidad fake. ¡Eso sí que es un bulo! En las cadenas estadounidenses, sin embargo, sí he visto imágenes de esos enormes camiones que van retirando los cadáveres, casa por casa, calle por calle de Nueva York. Lúgubre carga. Y en las cadenas alemanas las cámaras entran sin pudor a las salas UCI, medio vacías, y a las residencias de ancianos infectadas, en las que abren de inmediato investigación los fiscales por posible negligencia. Los reporteros españoles, en cambio, permanecen a una prudencial distancia de las puertas de las clínicas y adoptan el tono épico del gobierno, cantando alabanzas a un sistema sanitario que, no nos engañemos, ha sido un gran foco de contagio. “No hay vida recta en la vida falsa”, dijo también Adorno. Tendremos por tanto, que hablar de esto en algún momento, si queremos que no vuelva a pasar. La desescalada de cifras permite pensar en una resurrección que se avecina ya en los datos de fallecimientos. Pero por ahora, al despejar la puerta del sepulcro, lejos de encontrar solamente lienzos de mortaja, se amontonan los cadáveres junto a nuestras vergüenzas.

Y todavía está por llegar la expansión del virus en África, continente en el que el coronavirus mostrará su poderío y nuestra solidaridad sus flaquezas. Sólo resucitaremos de esta crisis si somos capaces de entender que el virus, nuestra vulnerabilidad, no conoce fronteras y que debemos desarrollar un sistema inmunológico todos a una, como un solo organismo, en el que las partes y los partidos están en función del todo.