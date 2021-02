Restricciones y catástrofes

Francisco Igea y Verónica Casado dirigen la lucha contra la pandemia en Castilla y León como buenamente pueden, que no es mucho. El uno con un ramalazo de soberbia y la otra con un toque de humildad. Cuando nos acercamos al año de combate contra el virus, el balance de los dos protagonistas con sus dos diferentes estilos no puede ser peor: la Comunidad figura en lo más alto en todas las tablas negativas de infectados y fallecidos en las tres olas que han asolado a España y a Europa, a pesar de haber aplicado siempre el arco más duro de las restricciones a la movilidad y a la economía. Han hecho lo que han podido, con la mejor intención, pero con un resultado desastroso.

Igea y Casado están a medio camino entre el infortunio y la incompetencia. A la vista de las curvas y las estadísticas, lo más coherente habría sido que ambos hubieran dejado paso a otros dirigentes con más tino y mejor fortuna, pero ya sabemos que en política la palabra dimitir suena a nombre ruso. Y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha preferido dejarles que se quemen en el fuego de una gestión errática antes que asumir su responsabilidad y ponerse al frente del equipo.

No hemos tenido suerte con los personajes que han dirigido la estrategia contra el virus. En la primera ola sufrimos a Illa y Simón, tan pánfilos como inútiles. Cuando tomaron las riendas del combate ya habían recibido media docena de avisos que no quisieron oír. Luego sus intervenciones se limitaban a sumar muertos (mal, porque les faltaron unas cuantas decenas de miles), a mentir sin rubor (las mascarillas y el Comité de Expertos) y a comprar tarde, mal y caro, el material sanitario que hubiera salvado miles de vidas si hubieran sido más diligentes.

Luego vino Pedro Sánchez y nos exhortó en julio a disfrutar de la vida, porque habíamos vencido al virus, y nos lanzó de bruces contra la segunda ola. Ni Illa, ni Simón, ni mucho menos Sánchez, que siempre estuvo a otra cosa (el disfrute del Falcon y de los colchones monclovitas), fueron capaces de anticiparse a la epidemia, como sí hicieron en otros países. Cuando ya sabíamos que el Covid-19 llegaba de Italia, aquí seguíamos recibiendo todos los días a miles de transalpinos que llegaban en avión sin control alguno (ahora ocurre lo mismo con Brasil y Sudáfrica, se ve que no han aprendido nada en absoluto). Luego lanzaron a los españoles a la calle a celebrar el 8-M y a partir de ahí fue la hecatombe. Nos sometieron al encierro más brutal de cuantos se han aplicado en el mundo, cuando ya era demasiado tarde.

Con Igea y Casado, una vez que asumieron el mando por dejación del Gobierno, un abandono de carácter cercano a lo criminal por parte de Sánchez, hemos vuelto a ir a remolque de los acontecimientos, marcados siempre por los peores datos y las más duras prohibiciones.

Ante un problema del calado que nos ocupa, los ciudadanos exigimos a los políticos tres cosas: un análisis de lo que está ocurriendo, que nos digan por qué estamos como estamos; un plan con medidas eficaces para hacer frente a la situación, que nos expliquen por qué adoptan unas decisiones y no otras, que justifiquen sobre todo la necesidad de renunciar a derechos fundamentales como venimos haciendo desde marzo pasado; y un horizonte de salida que nos permita mirar al futuro con esperanza.

La Junta no está asumiendo esos tres retos ni está respondiendo a esas tres exigencias de los castellanos y leoneses. Nunca nos han explicado por qué somos de los peores en todas las estadísticas. Quizás no lo sepan, lo que a estas alturas de pandemia no deja de ser grave. Pero tampoco han justificado las restricciones que se aplican y se levantan sin evaluar su eficacia ni antes ni después. Quizás tampoco lo sepan, y eso ya raya la temeridad. Y, finalmente, siguen sin ofrecernos un horizonte, sin ponernos delante un camino hacia el final de la pesadilla. Solo con la perspectiva de la victoria se pueden aceptar tantos sacrificios y privaciones. Pero aquí solo se anuncian restricciones y catástrofes.