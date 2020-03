Responsables, pero no tontos

Un hombre de pueblo dio con la tecla al adivinar el problema de contagio que suponían los besos de quienes llegaban de Madrid, y con un bando y atribuciones sancionadoras que probablemente no le corresponden, acordó dejarles en cuarentena. Estaba harto de que nadie tomara esa decisión que a muchos nos parece de lo más razonable. Ayer, más hombres de pueblo le siguieron y se atribuyeron las mismas competencias de responsabilidad que se han encargado de descargar los políticos en todos por el coronavirus, esa irresponsabilidad de quienes nos gobiernan que ha llenado las playas de madrileños. Ser responsable, como nos piden, suena a imprescindible para superar una crisis de magnitudes históricas, pero esa lealtad como ciudadanos no nos puede llevar al suicidio de nuestra capacidad crítica.

No tenemos líder. El presidente del Gobierno ha demostrado, y ojalá solo sea de momento, que no está a la altura. Primero, por desaparecido y dejar las decisiones a un técnico. No compareció hasta el pasado lunes, cuando ya había un millar de casos confirmados. Después ha dedicado sus comparecencias a resaltar la responsabilidad de los demás: ciudadanos, expertos, comunidades, crisis internacional... cuando él es quien debe llevar el timón, nadie más, y él nos conduce al camino seguido por Italia. Desde que comenzó la crisis se ha dedicado a echar balones fuera y a no tomar decisiones, cuando su función no es recomendar, sino exigir. Lejos de eso, incluso anunció ayer el estado de alarma sin reunirse antes con presidentes de comunidades y oposición.

Con su falta de liderazgo, ha dejado que España sea un reino de taifas, con cada comunidad e incluso ayuntamiento adoptando las medidas que le parecen más adecuadas y alimentando la ineficacia. Se vio también ayer cuando al anunciar el estado de alarma pero sin concretar medidas, dio alas al caos de que cada comunidad tomara sus decisiones.

Incoherencia. No se puede “recomendar” evitar aglomeraciones y mantener abiertos los colegios y, a la vez, que cierren universidades; no se puede declarar Madrid como zona de riesgo y permitir que madrileños se vayan a Valencia o de bares; no se puede consentir que Cataluña cierre a su aire, que el País Vasco declare la emergencia sanitaria, que Madrid, Murcia y Galicia bajen la trapa de sus comercios...Cada uno va con su epidemiólogo de cabecera con criterio propio y el resultado es la confirmación de que el estado de las autonomías está en seria crisis porque no hay un presidente del Gobierno al mando... Y que llegaremos a los 10.000 casos la próxima semana con muchas vidas en riesgo.

Vamos tarde, es una evidencia. El primer caso de coronavirus en España se confirmó el pasado 31 de enero en La Gomera. Han pasado 43 días y las medidas reales y esperemos que coordinadas no se van a empezar a adoptar hasta hoy. La llegada del coronavirus no era ninguna sorpresa, conocíamos cómo actuaba por la experiencia de otros países y es evidente que el Gobierno de España no tenía un plan. Ahora superamos a Francia en casos con la mitad de la población... y subiendo.

Ceguera del Gobierno. Cuando la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, niega ayer, por segunda vez ya y a horas de la inminente declaración del estado de alarma, que el coronavirus vaya a tener un notable impacto en la economía y que el ejemplo de Italia no era extraprolable al de España, tenemos un problema. Con comercios y bares cerrados, ERTEs, campañas de Semana Santa y fallas perdidas... a los ciudadanos nos pueden pedir ser responsables pero, por favor, no nos hagan creer que somos tontos.

Y dudas. Con un Consejo de Ministros en cuarentena -por irresponsabilidades como no atender las propias recomendaciones del Gobierno y acudir al 8-M- y con políticos de alto nivel afectados -algunos como los de Vox también por irresponsables- se alimenta aún más la alarma. Al dar vacaciones además al Congreso, la sensación es de barca a la deriva.

Hoy puede cambiar todo. Esperemos.