Decir que has ganado una guerra no tiene mucha más lógica que decir que has ganado un terremoto, recordaba Jeannette Rankin, la primera mujer elegida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y, como republicana, primer miembro femenino del Congreso norteamericano. Las guerras no se ganan, aseguraba Rankin. Las guerras se pierden, porque –remito ahora a Antoine de Saint-Exupéry en su obra Pilote de guerre– no son aventuras: son -sostiene el autor de El principito- enfermedades, como el tifus.

En estos días, si se es suficientemente mayor (o si se disfruta de ciertos conocimientos cinematográficos), es difícil sustraerse al recuerdo cruel de lo que sucedía en la Cochinchina colonizada por los franceses, en competencia diaria con los laboriosos espías británicos que tan bien describió Somerset Maugham.

La guerra mostraba su cara más feroz en ese rincón remoto del mundo, disputado por las grandes potencias políticas y militares (dos de ellas, Estados Unidos y Unión Soviética, estruendosamente asentadas, y otra, la República Popular China, audazmente emergente, como se comprobaría ya en las décadas finales del siglo XX).

A mis ojos acuden escenas inquietantes recogidas con cautela en los programas informativos de la tele o en películas tan brutales como magníficas: The deer hunter (El cazador), estrenada en 1978 por Michael Cimino, Apocalypse Now, de 1979, dirigida por Francis Ford Coppola, Platoon, de 1986, dirigida por Oliver Stone, La chaqueta metálica (1987), de Kubrick, Forrest Gump (1994), de Robert Lee Zemeckis, etc.

Una niña sin ropa corre llorando para escapar de los efectos del napalm; un oficial norvietnamita es ajusticiado sin justicia por un colega de Vietnam del Sur; inmensas nubes de dolor y fuego, 2 millones de personas muertas, un helicóptero y una fecha final para el abandono... El primer tanque de los del Vietcong que irrumpe en el Palacio Presidencial de Saigón; soldados norteamericanos desalojan la rendida embajada estadounidense... Todo de golpe, en una fecha emblemática (30 de abril de 1975: final efectivo de la guerra), civiles exigiendo un lugar en una barquichuela fugitiva, soldados destruyendo material bélico que pudiera ser usado por el enemigo triunfante.

Han pasado 47 años, y la televisión y el cine remedan lo que ocurrió hace toda una vida. ¿‘Remedan’? Remedar, DRAE: ‘imitar a alguien o algo, especialmente de forma torpe o con intención de burlarse’. ¿Están burlándose de nosotros (otra vez)? Porque tan torpes no pueden ser.