Reinas desdichadas, de charras

Todo apunta a que la jornada de puertas abiertas que desde hace años se incluye en el programa de fiestas permanecerá en este muchos años más. Por las colas de ayer, sobre todo. Y es algo que me llama la atención porque esos espacios ante los que se espera en tan señalada jornada para visitarlos están ahí todo el año. Y sin colas. Pero esa imagen de salmantinos aguardando pacientemente para entrar en ellos me hace pensar en vecinos curiosos, ilusionados con descubrir algo que tiempo atrás no vieron, que prefieren invertir su ocio en algo cultural y en gente orgullosa de su patrimonio y su historia. Y me gusta.

Quiero reclamar a los responsables de esos espacios que el año que viene incluyan algo original que haga la visita novedosa, como ese vestido de charra que el Ayuntamiento de Salamanca exponía ayer, que me hizo recordar al cuadro de la reina Victoria Eugenia del Salón de Recepciones en el que luce un vestido de charra donado por la ciudad el 22 de mayo de 1923. Dentro de unos meses se cumplen cien años y quizá se pueda traer del Museo Español del Traje para exponerlo junto al cuadro y recordar la historia que María José Frades contó hace años en un libro imprescindible. También está en la hemeroteca de este centenario periódico. Aquel vestido surgió de la visita real en octubre del año anterior para cumplimentar a Santa Teresa, honoris causa por la Universidad de Salamanca, un hecho a punto de cumplir cien años. La reina se quedó prendada de los trajes que vestían unas jóvenes y a partir de ahí puede imaginarse la historia. Lo del posado para el cuadro sí que fue una sorpresa.

También me hizo recordar otro vestido salmantino regalado a Eva Duarte de Perón, “Evita”, cuando visitó con su marido España invitados por Franco, que necesitaba carne y relaciones internacionales en 1947. Las cosas que dijo Evita del Caudillo, su esposa y su hija están en la biografía de la madre de los “descamisados” argentinos.

Evita se fue de España con un traje de charra y cuarenta y nueve atuendos tradicionales más, uno por provincia, por orden del Generalísimo, que entonces era un tripón al que la banda le convertía en caricatura, decía Evita.

Aquel traje charro estuvo en los sótanos del palacio de Perón, en los del Banco Municipal de Buenos Aires, en lista de espera para ser subastado, pero, sobre todo, en casa del coleccionista Enrique Larreta, cuya dirección lo ha expuesto estos meses de atrás para recordar los sesenta años de la casa-museo. ¿Se podría traer de allá y exponerlo con el de la reina? Ambas, a su manera, fueron reinas desdichadas. Allá tenemos excelentes amigos, como Pedro Martín, serrano que acaba de estar estos días por Salamanca porque una vez al año, por lo menos, necesita de su ración de tierra. Tomamos el aperitivo en el Novelty comentando cosas de allá y después coincidimos en el comedor del hotel de Cuatro Calzadas.

Es un influyente empresario y peso pesado de la Casa de Salamanca en Buenos Aires, artífice de las operaciones “Añoranza”, y yo creo que se podría intentar. Quizás esa exposición abra un espacio a nuestra cultura tradicional con fondos muy interesantes de vestimenta y todo tipo de instrumentos. Pero es una idea.

No creo que vea hoy esas colas delante del Palacio de San Boal para la exposición dedicada a artistas salmantinos vinculados a la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, con fondos de la formidable pinacoteca de la extinta Caja Duero, hoy Unicaja Banco. Una exposición coproducida por la Fundación Caja Duero y Unicaja Banco, que promete emociones muy fuertes por los artistas y las obras, de paso que pone en valor los fondos artísticos de la fundación y la entidad, y también la magnífica sala de exposiciones de la Escuela. O quizá sí vea colas. No lo sé. El caso es que me llegan las vacaciones después de un verano que parecía que no iba a terminar nunca. Pero al final, todo sucede. También ese otoño que ha anunciado que viene con los chubascos de ayer, por fin. Poca agua para la que se necesita, me han dicho.