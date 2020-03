Reflexiones en tiempos difíciles

Quien diga que no siente desasosiego, preocupación, incertidumbre, ansiedad e, incluso, miedo, miente como un bellaco. No pasa nada por reconocerlo. Esto es algo inédito para la inmensa mayoría. Salvo los que sufrieron la Guerra Civil, el resto jamás nos hemos enfrentado a algo así. Pensábamos que en este mundo civilizado, tecnológico y moderno estábamos a salvo de todo. Craso error. El COVID-19 no entiende de cortafuegos, ‘antimalaware’, ‘antispyware’ ni nada de eso. Ha entrado como elefante en cacharrería y nos ha dejado en blanco. Sin poder digerir una situación insólita. Creyendo por momentos que podría ser una pesadilla. Hasta Pedro Sánchez, ser superior y mesiánico capaz de salvar al mundo del mayor de los horrores, se ha quedado parado. Estático.

Desde que anunció la declaración del estado de alarma el viernes hasta que lo aprobó el sábado en un interminable Consejo de Ministros pasaron más de 24 horas de incertidumbre. Tiempo suficiente para que algunos desalmados se fueran a la Sierra de Guadarrama, otros a Candelario y los más jetas a la playa. Ahora que se queden en su apartamento de 30 metros cuadrados de Gandía sin playa ni sol. La falta de escrúpulos a veces sale muy cara.

La inacción del Gobierno refleja la mediocridad de una clase política incapaz de afrontar cualquier crisis y mucho menos esta. O somos los españoles, uno a uno, los que, desde nuestra responsabilidad y esfuerzo salimos de esta, o no esperemos que los indecentes que ‘parten el bacalao’ nos saquen las castañas del fuego. Ni en una crisis así, los excrementos que todos conocemos han sido capaces de apartar su malicia. Llámese Torra o Urkullu, preocupados de sus competencias autonómicas. Que se metan el Estado de las Autonomías por donde les quepa y encima les explote. Alguien que se comporta así solo puede ser definido como escoria.

Hablando de basura. El rey de Marruecos se permite el lujo de cerrar la frontera abandonando a su suerte a decenas de españoles y marroquíes. El mismo reino que trata como ganado a los inmigrantes subsaharianos y los lanza cuando les apetece contra las vallas de Ceuta y Melilla. El mismo reino que nos invade con sus sucias naranjas y almejas. Habrá que tomar nota y bloquear las importaciones de sus productos. El problema es que siempre le hemos tenido un miedo escénico, especialmente cuando gobierna la izquierda.

De Sánchez y su cuadrilla seguimos esperando las medidas para los autónomos y trabajadores que van a sufrir como nadie las consecuencias de esta situación. En momentos excepcionales, medidas excepcionales. Espero que los que están ganando dinero con todo esto porque, entre otras cosas, realizan una labor imprescindible (los supermercados, por ejemplo), arrimen el hombro. Juan Roig y compañía no solo deberán recompensar a sus trabajadores, sino también a aquellos que han tenido que echar el cierre sin saber a ciencia cierta cuándo podrán abrir. Es de ley. Como de ley es que los propietarios de los locales donde se ubican bares, agencias de viajes y otras tiendas perjudicadas por el estado de alarma sean flexibles con el pago de las rentas o incluso las suspendan durante este tiempo. A todos nos tocará hacer esfuerzos, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. De lo contrario, la huella que dejará el coronavirus en España será mucho más profunda.

Mientras tanto solo cabe aplaudir la labor de los que mantienen viva la llama de la esperanza. Los sanitarios que demuestran una vez más que lo mejor de nuestro sistema público son sus profesionales. Mientras en Estados Unidos los pacientes que no tienen un seguro de salud están olvidados a su suerte, en España afortunadamente nadie se queda en la estacada. Es la grandeza de un sistema que hay que cuidar y mimar. Un servicio público básico con el que no valen criterios de rentabilidad. La sanidad pública española va a volver a dar una lección y ese es el mejor acicate para que todos rememos en la misma dirección y con responsabilidad durante estos tiempos difíciles.