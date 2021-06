Cada vez que vuelvo a Salamanca cumplo con el mismo ritual, que comienza cruzando el Tormes, mientras siento su presencia telúrica y conecto con esa corriente hecha tan de agua como de tiempo, que nos vincula a todos aquellos que aquí fueron y los que en el futuro serán. Después voy dando pasos, cada uno más seguro que el anterior, por sus calles de piedra. Me dejo sorprender una vez más por el gélido viento que, perenne, recorre desde quién sabe qué siglo la Calle Compañía. Elevo la mirada para comprobar que siguen ahí la Torre del Clavero, la cúpula de la Clerecía y cada uno de los arbotantes de la catedral, apuntalando la herencia de siglos y encofrando el tesoro de espiritualidad y conocimiento al que siempre podemos los salmantinos regresar, para restablecer el equilibrio existencial y poner de nuevo cada cosa en su lugar, tomando como referencia esa brizna de eternidad que brilla, al atardecer, en la piedra de Villamayor. Por mucho que el mundo cambie, Salamanca sigue ahí y solo por eso es el nuestro un mundo mejor. Por mucha incertidumbre que nos acongoje, Salamanca permanece y ese mero hecho aporta a la vida raíces con fortaleza suficiente para encarar dignamente el devenir de los días y los hechos. Y cuando mi alma se ha empapado ya de ese humor de orgullosa serenidad que desprende la ciudad, mis pasos desembocan inevitablemente en la Plaza Mayor, donde culmina el éxtasis del reencuentro.

Durante mi recorrido, siempre a pie, suelo cruzarme con alguno de vosotros. A pesar de las mascarillas e incluso sin las gafas de lejos, sigo siendo capaz de distinguir esas facciones que componen el mosaico de los recuerdos personales. Me pregunto si mientras camináis por Salamanca, vosotros que vivís constantemente sus calles, podéis sentir con tanta intensidad su esencia como los que vamos y venimos. Quizá vuestra sensibilidad se embote con los años, expuesta a tanta belleza. Acaso pueda uno acostumbrarse a lo sublime. En todo caso, no os lo pregunto. Ni siquiera os saludo. No en ese primer paseo. No en ese reencuentro que requiere una intimidad casi uterina. Porque la emoción es tan profunda que eclipsa las sonrisas, las palabras y los abrazos que dejamos a deber. Solo un poco más tarde, cuando consigo finalmente emerger de ese hondo anclaje, puedo ya regalarme, compartir un café y ponernos al día, relatar y preguntar por cada detalle para compartir al menos en diferido nuestras vidas y engrasar ese complejo mecanismo que me permite una suerte de ubicuidad, vivir con la cabeza en mil destinos y el corazón siempre en Salamanca.

Pero si puedo permitirme ese lujo del reencuentro es solamente porque, cada vez que me miro en el espejo de esta ciudad, ella me devuelve la mirada y me reconoce como propia. Condición sine qua non del reencuentro es la acogida, como lo es también el haber estado unidos antes de la separación que precede al reencuentro. Por eso no hay reencuentro posible con quien nunca nos aceptó, por más que Pedro Sánchez insista en el trampantojo y disfrace de “Agenda del reencuentro” unos indultos que no son más que una mera contraprestación contractual, nada más prosaico y alejado de lo que supone un reencuentro. Quienes están en la cárcel por haber violado la ley son eso, violadores. Y el reencuentro de la víctima con el violador no solamente no es recomendable, sino que puede llegar a ser tan traumático como la violación misma. Entre víctima y violador puede haber perdón en el plano moral, reconciliación en el plano social o amnistía en el plano judicial. Pero no reencuentro, por mucho que el presidente nos vuelva a intentar vender hoy en un acto diseñado para tal efecto propagandístico que nos vamos a reencontrar con los indultados. Los indultados no tienen, de hecho, ninguna intención de reencontrarse con nosotros. No nos consideran dignos de ningún reencuentro. Solo exigen que se cumpla lo pactado y salir reforzados. Por eso resulta aterrador el discurso de quien lleva el timón, por carecer en tal medida de consistencia, precisión y verdad. Es desconcertante y doloroso. Humillante.

Solo me consuela que se acerca ese verdadero reencuentro, el mío con Salamanca. Es ya cuestión de días. Y que volveré a cumplir con el ritual, a pisar sus calles empedradas y a admirarme ante su historia y su belleza. Y a constatar que los gobiernos pasarán y Salamanca seguirá ahí, erguida en su acogedora magnificencia. Que quedarán solo en un mal recuerdo, que a pesar de ellos generaciones de salmantinos seguirán tejiendo las hebras de la historia, la suya propia, como tantos otros lo hicieron antes, a la sombra de una presencia eterna que devuelve todo a su justo relato.