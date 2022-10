Recreaciones

Hemos entrado en octubre entre desamores y zarandeos económicos. El caso Tamara ha venido a llenar el hueco dejado por el final de los fastos funerarios de Isabel II, igual que la recreación de la boda de Felipe II y María de Portugal en Aldeatejada nos traslada a otros tiempos en los que el sol nunca se ponía en España, aunque entonces las compañías solares no eran capaces de rentabilizar ese solazo. No imagino a nadie más de regidor de la Villa en la recreación que a Herminio Velasco, que fue alcalde y consiguió que en el armario de cada vecino hubiese un traje de época, al igual que los de Serradilla recrean la Pasión y tienen en los suyos un atuendo de entonces. Esa manía nuestra de no fijar recuerdos en los espacios hace que miles de paisanos pasen cada día por delante de la casa de los Solís, entre los Bandos y Concejo, ignorando su protagonismo en aquella boda. Con el tiempo, la casa se convirtió en central telefónica con planos de José María de la Vega Samper, que fue también el arquitecto de la iglesia de Fátima. La historia de aquel bodorrio está detallada en el libro de María José Muriel, que siempre es una recomendable lectura para estos días de veranillo en una terraza, en las que ahora se puede fumar, lo que tiene en Twitter muy enfadado a nuestro neumólogo de cabecera Manuel Barrueco, fotógrafo monumental en sus horas libres. A Felipe II le sucedió Felipe III, cuya esposa, Margarita de Austria, fallecía hace 411 años y está encaramada a la espadaña de la Clerecía como mecenas de este templo barroco a mayor gloria de los de Ignacio de Loyola, hoy Universidad Pontificia, cuyo nuevo curso se inauguró el viernes con la solemnidad propia de este caso. Estaría bien que algunos espacios salmantinos ofreciesen al visitante –también al propio–cierta información cultural relacionada con ellos. Aquella Margarita desenmascaró al primer gran especulador de nuestra historia, el Duque de Lerma, que hizo un pastizal trasladando la Corte a Valladolid, pero esta es otra historia. A lo que vamos, ayer tuvimos un avance de la fiesta de hoy en Aldeatejada, que confirma cuánto nos gustan estas vueltas al pasado en forma de recreación bélica (Arapiles), bodón real (Aldeatejada) e incluso el episodio de Unamuno en el Paraninfo aquel 12 de octubre de 1936, que pronto recordaremos y hoy arropa una exposición sobre don Miguel profesor, que puede ser una de las muestras de este otoño recién nacido y que habrá traído la vendimia de la parra del balcón rectoral bajo la dirección de la capataz y directora de la Casa Museo Ana Chaguaceda. Es un clásico. A don Miguel no le gustaba nada que esas uvas fuesen al lagar, así que se reparten entre los fruteros de empleados y amigos en algo parecido a una comunión civil y literaria. Quizá bajo esa parra y su balcón pueda leerse el poema que alude a ese detalle de la calle Calderón de la Barca, a quien se recordó en su día con un himno con música de Bretón y letra de Ventura Ruiz Aguilera, el de la “Calleja”.

Octubre abre también la temporada literaria local. Tengo encima de la mesa la nueva entrega de la vida cotidiana salmantina de Jesús Málaga que va desde la postguerra a la muerte de Franco, que es un periodo interesantísimo de nuestra historia y para nada recreable. La presentación reunió a conocidos de la familia socialista, miembros del Centro de Estudios Salmantinos -cuyo curso comienza esta semana— y socios del Casino. También tengo la nueva entrega del columnario de Román Álvarez y el libro de Luis Garrido sobre el Gran Hotel, que debo presentar un día de estos, además de noticias de otros libros en preparación. En el horizonte hay una feria del libro como despensa de nuestras estanterías para un invierno quizá largo y frío. Nadie lo sabe.

Una buena ocurrencia hubiera sido la recreación del honoris causa a Teresa de Jesús, de cuya investidura se cumplen cien años. La hemeroteca de este periódico, que estrena atuendo, guarda lo que se dijo entonces ante Alfonso XIII y Victoria. Aquí lo dejo para el siglo que viene.