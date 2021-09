Recetas judiciales

Imagino que a estas alturas ya muchos lo habrán oído o leído, pero por si acaso les explico la polémica. Había un enfermo de covid muy grave en un hospital de Castellón y a su familia, que estaba desesperada, alguien les habló de un tratamiento casi clandestino que consiste en meterle ozono al paciente por el ano... entre otras vías.

Como la familia busca un clavo ardiendo al que agarrarse, les convence la idea y es hasta comprensible en una situación así. El problema es que no existe ninguna evidencia científica de que esto de ‘inflar’ enfermos tenga algún tipo de beneficio. De hecho, los especialistas reportan múltiples efectos secundarios adversos como consecuencia de utilizar el ozono. Por lo tanto, los hospitales españoles no lo incluyen en su cartera de servicios y lo que no esté dentro de esa cartera no se puede realizar. Ni los intensivistas ponen piedras calientes en la espalda, ni las enfermeras hacen imposición de manos por mucho que un familiar tenga fe en ello. La fe no funciona así.

“Al paciente del box 2 le estamos administrando corticoides y al de al lado le estamos rezando un credo por la mañana y un Ave María por la tarde, que la familia tiene mucha confianza en la oración”. ¿Se lo imaginan? Pues aunque suene a chiste ha sucedido algo parecido.

Los familiares del paciente covid de Castellón han acudido a un juez, le han convencido de que no se pierde nada por experimentar y el juez ha obligado al Hospital de La Plana a permitir que el enfermo reciba el famoso ozono. Los médicos del hospital no están obligados a hacerlo -se han negado en rotundo-, pero han tenido que facilitar que un ‘extraño’ acceda a la UCI para aplicar su supuesto tratamiento y esto abre una puerta peligrosísima de cara al futuro. Jueces que se meten a médicos y toman decisiones en contra de lo que dicen los médicos.

Leí una viñeta en internet que lo resumía muy bien: un médico le indica al enfermero que hay que inyectar un fármaco a un paciente. “¿Cuánta dosis utilizamos, doctor?”, pregunta el enfermero. “A mí no me digas. Pregúntale al juez”, responde.

El fondo de todo esto es que, al menos hasta ahora, no se ha demostrado que el ozono tenga utilidad para tratar enfermedades, y menos aún frente al covid. Si se realizan estudios sólidos y se comprueba un mínimo beneficio, pues bienvenido sea, pero no ha sido así. Es tramposo decir que el paciente, que ha mejorado, lo ha hecho por el ozono y no por las semanas de tratamiento que lleva recibidas por parte de los intensivistas.

Lo llaman ozonoterapia, cuando en realidad no es una terapia. No basta con añadir a una palabra el sufijo terapia para que algo cure. No se puede abofetear a un paciente de la UCI para que despierte y llamarlo ‘ostiaterapia’. Ni siquiera aunque parezca que abre el ojo después de tres bofetones. Son cosas que no se pueden permitir.

Por todo esto me alegro mucho de la renovación de Santiago Santa Cruz como presidente del Colegio de Médicos de Salamanca. Durante estos años Santa Cruz ha sido el azote de los charlatanes -afortunadamente pocos- que han intentado contar sus milongas en Salamanca.

El Colegio de Médicos de Salamanca lideró una campaña espectacular. Se ‘infiltró’ en charlas en las que sospechaban que se vendían falsas terapias. Incluso hablando con los locales que las iban a albergar consiguió que varios de estos eventos se llegaran a desconvocar, como cuando puso en conocimiento del juzgado la intención de organizar una charla sobre ‘el uso de la chromoson-terapia en la ansiedad infantil’.

Ha sido como hay que ser: tajante contra la gentuza que se atreve a recomendar a enfermos de cáncer que abandonen sus tratamientos y lo sustituyan por chupitos de cloro. Cada uno tiene derecho a dejarse estafar como le guste, pero cuando se trata de la salud hay que actuar.