Realidades y tonterías trans

Hay realidades. La hija de unos amigos se siente un niño y los padres lo saben, cómo no se van a dar cuenta si desde bien pequeñita vestía como un niño, hablaba como un niño y decía que era un niño. Y no quieren verla sufrir ni dejarla sola. Pero no todos entienden que su Ana en realidad es un niño que quieren que le llamen Ángel o no todos están preparados para asumirlo.

Y también hay tonterías, como cuando en aquella clase de 30 resulta que un día seis niñas de 13 años contaron que eran lesbianas y tres meses después no quedaba ni el recuerdo de esa salida falsa del armario. Como aquel, ahora simplemente Javier, que antes a ratos era Blanca y que durante meses repitió la misma cantinela: ‘soy de género fluido, tía. Antes de llamarme por mi nombre, fíjate en cómo me siento porque me puedes ofender’. Y así estamos, sometidos a realidades pero también a notas.

Hay realidad y tontería. Y la Ley Trans, con la facultad que otorga a los mayores de 14 para la libre elección de sexo fomenta mucho lo segundo. Y sí, Carmen Calvo, alimentaste a la bestia podemita que ahora te ha devorado y no creíste que Pedro Sánchez preferiría sacrificarte a ti antes que perder el apoyo del partido de Irene Montero.

La Ley Trans es el nuevo peaje que pagamos los españoles para que Sánchez siga en el poder. Es una vergüenza surgida sin consenso, como todas las grandes leyes que ha adoptado Sánchez aprovechando la cortina de la pandemia: la de Educación, eutanasia... El Gobierno se lo guisa y se lo come, como los indultos.

Con la Ley Trans un chico de 16 años seguirá sin poder votar porque se supone que no tiene la madurez suficiente pero podrá ir al Registro Civil y como quien dice ‘buenos días’ comunicarle al funcionario que a partir de ahora se llamará Raquel. Y sin testigos, informes o el paso previo por un psicólogo que le ayude a afrontar la realidad o a superar lo que puede ser la normal revolución hormonal adolescente, pasará a ser ‘ella’. Y un mayor de edad, igual: y a lo mejor con cara y cuerpo de Manolo, porque la hormonación o la cirugía no serán obligatorias.

Y si alguien le impide tener los privilegios de ‘ella’, si es que los hay, podrá ser sancionado por discriminación. Salvo que demuestre su inocencia porque la Ley Trans invierte la carga de prueba y tendrá que ser la parte demandada la que tenga que demostrar su no culpabilidad.

Y si una pareja de gais denuncia que no les alquilan un piso por discriminación, tendrá que ser el denunciado quien demuestre que no fue el motivo, que no se lo alquiló porque eran unos pintas, por ejemplo, o exponerse a una sanción de hasta 150.000 euros. Y un violador reincidente puede ser mujer, pasar de Manolo a Maripili en minutos y sin dejar de afeitarse, entrar en el baño de mujeres. Y si le dices algo, te juegas la denuncia. De aprobarse la Ley, por lógica tendrá que dejar de existir el Orgullo Trans, privilegiado, y deberá celebrarse el del cisgénero.

Las feministas como Calvo se oponen a la Ley porque permite a cualquiera ser mujer y mujeres son las que nacen mujer. Ellas son ‘todas’; ellos, ‘todos’; y ‘todes’, el resto, no solo los ‘no binarios’ o individuos que no se identifican como hombre o mujer, que dice Montero.

Van un paso por detrás de la sociedad, que hace ya años aceptó a Bibiana Fernández como mujer. Hace años que muchos queremos ver todo desde la normalidad y la libertad que predica Ayuso, sin estridencias ni desigualdades. Cada uno es quien es. En cambio aquí la antigua es la ‘moderna’ Montero y su vanguardia, vagón de cola.

En lo que tienen razón Calvo es que con la Ley no tiene sentido la paridad porque ‘él’ se convierte en ‘ella’ y pueden saltar del Gobierno ella y varias compañeras. También dejará sin sentido las competiciones deportivas porque ‘él’ compite como mujer y tiene las de ganar.

Es todo tan absurdo, que la propia ministra de Igualdad nos dice con esta Ley que el colectivo LGTBI es diferente, hasta en el lenguaje. Habla de “cónyuge supérstite gestante” en lugar de decir viuda o, lo más curioso, desaparece el término mujer -¿pero no se trataba de que un hombre pudiera ser mujer o al revés?- y pasamos a ser ‘cónyuges gestantes’. Y si estás en contra de la Ley no hay debate, solo te llaman trasfóbica o terf -feminista radical- y a callar. Algún día nos despertaremos y sabremos que ha sido solo una pesadilla.

Menos mal que hoy, protesta del Orgullo, nos quedan las drags como Chumina Power y Nacha La Macha, que seguro que no faltarán y nos recordarán que esto es espectáculo, el show de Irene Montero y sus mariachis, mariachas, mariachos, en el que lo divertido será saber si Carmen Calvo la acabará tirando de los pelos.