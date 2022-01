Razones para el optimismo

El primer cohete y el más sonoro de este año que empieza lo ha tirado la ministra de Hacienda. Los demás podemos tener pocas o muchas razones para celebrar la llegada de 2022, pero María Jesús Montero tiene sobrados motivos, porque desde ayer su departamento abre las sacas de par en par con el objetivo declarado de irse embolsando miles y miles de millones en lo que será a buen seguro la mayor recaudación de impuestos de la historia de España. Ya en 2021 el Estado batió el récord al estrujarnos más de doscientos mil millones de euros (33 billones ‘con b’ de pesetas) y en el ejercicio que empieza van a romper todos los techos a costa de nuestros bolsillos.

El Gobierno sanchista-comunista nos sube de golpe el impuesto de sociedades, el de la renta de las personas físicas (IRPF) y el de matriculación de vehículos, y para que nadie se libre, eleva también las bases de cotización de los autónomos y rebaja la posibilidad de desgravación de los planes de pensiones. Un apretón fiscal en toda la regla, que puede incluso endurecerse a medida que avance el año y la señora Montero vaya inventando nuevos gravámenes ‘verdes’ y ecologetas.

A los españoles nos muelen a palos y además nos llueven sobre mojado. Porque el palo llega una década después de que Mariano Rajoy, por mano de su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, aprobara otro gran estrujón fiscal, subiendo nada menos que cuarenta impuestos, con la excusa de la crisis provocada por la banca (más bien por las cajas de ahorros gobernadas por políticos, o por médicos, como era el caso de Caja Duero). Entre todos apoquinamos una fortuna para tapar el agujero financiero: aquellos 60.000 millones de euros que la pareja Rajoy-Montoro nos aseguró que serían recuperados por el Estado, los mismos 60.000 millones que no hemos vuelto a ver ni el Estado ni el conjunto de los españoles.

En el caso del actual Ejecutivo, el subidón fiscal llega acompañado de la mayor inflación de los últimos treinta años, con la luz por las nubes, la gasolina a mil por hora y lo básico de la cesta de la compra a precio de caviar. Algo que no preocupa en absoluto a Sánchez, que viaja en Falcon a costa del contribuyente y cuya factura de la electricidad de su dacha en La Moncloa la pagamos también entre todos.

Aquí tanto los gobiernos del PP como los del PSOE cuecen habas, aunque algunos llegan al colmo y nos las hacen tragar crudas. Con Rajoy al menos podemos admitir que el aceite de ricino del ‘sonrisitas’ Montoro produjo efecto y el esfuerzo colectivo tuvo el premio de una cierta recuperación al final de sus mandatos, pero con Sánchez, salvo milagro, tenemos asegurado un cólico de aúpa que nos va a durar al menos otros dos años.

El ’impuestazo’ sanchista no es la mejor forma de empezar el año, pero tampoco vamos a abandonarnos ya al pesimismo. Porque una cosa es cierta: por estas mismas fechas, el 1 de enero de 2022, teníamos por delante tres insufribles años de un gobierno con lo peorcito de cada casa, y ahora solo nos quedan dos. Eso ya es un motivo para brindar.

Recuerdo que cuando llegó Sánchez al poder escoltado por comunistas, golpistas y bildutarras, muchos temimos que acabarían en poco tiempo con el estado de derecho y el sistema de libertades de nuestra democracia, e incluso que destruirían la unidad de la nación. Llevan ya tres años y medio intentándolo pero buena parte de la arquitectura democrática sigue en pie. No han acabado con la monarquía, ni han conseguido embridar al poder judicial, no han logrado someter a un puñado de medios de comunicación libres, no han declarado la independencia de ningún territorio y todavía no han encarcelado a las víctimas del terrorismo (es lo que les falta en ese terreno). Así que todavía hay razones para el optimismo.