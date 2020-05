¡Quieto todo el mundo!

Avanza, pero no con la velocidad que los más interesados deseaban, avanza aunque con el riesgo de que algún día se pare y se acabe la función, mientras tanto y para evitar lo peor para ellos se están valiendo de muchas triquiñuelas y no pocas de ellas, bastantes más de las que esperaban ante la seguridad de que alguna no funcionara, les están saliendo mal. ¿Les suena el título?, ordenó Tejero a sus señorías el 23F. Me viene a la memoria lo leído (que otro le escribió) en una rueda de prensa por el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, hombre de mucho prestigio y respeto dentro del benemérito Cuerpo, y la respuesta de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil que reaccionó inmediatamente al responderle recordándole que ningún subordinado debe obedecer ninguna orden ilegal que reciba, la dé quien la dé. Y aunque intentó explicar lo inexplicable sobre lo dicho, de momento, del general poco se sabe, porque desde entonces no se le ha vuelto ni a ver ni a oír. Otro ejemplo de que la cosa no avanza como les gustaría es el del papelón de Margarita Robles, a la que ya conocemos desde mucho tiempo atrás por su largo historial como jueza y política, activa y rigurosa señora, a la que nunca se la ha visto tan frenada como ahora, vamos, como si desde el Ejército de la que es ministra la hayan puesto más firme que al palo de la bandera. También la Unión Federal de Policía que ha denunciado recibir órdenes políticas y cree (11 de mayo, “Libertad Digital”) que están superando las “líneas rojas” del estado de alarma, al que no se le ve fin con tanta prórroga, la última de un mes propuesta por Sánchez para añadir a la actual, dándole al presidente plenos poderes, que es lo que busca, además de más tiempo para ejercitarlos a su antojo.

“El capitalismo -dijo en una ocasión Nicolás Sarkozy- es cada día más incompatible con la democracia”. Ignoro si lo dijo antes, durante o después de ser presidente, lo cierto es que ya han pasado años y, al menos en Francia, ambas cosas (democracia y capitalismo), siguen siendo compatibles. Si miramos el panorama por el que más cerca nos movemos, vemos que esa compatibilidad sigue dando buenos resultados, menos aquí, donde para Podemos la propiedad privada no puede existir en una Democracia al ser incompatibles, alguien lo dijo, no recuerdo quién, pero alguien con peso y voz en la peña comunista que manda en el Gobierno, ¿incluía al lujoso chalet de La Navata en el que habita desde que abandonó el humilde pisito de Vallecas su coletudo jefe, con seguridad permanente pagada por los contribuyentes? o ¿hacía con esta propiedad una excepción? ¿Qué quiso decir? ¿acabar con esa excepción o terminar con la Democracia para apañarse otra a la medida de sus ambiciones, añadiéndole todas las excepciones posibles, que ya sabemos cuáles son? Viene a cuento porque José Ignacio García, un diputado de Adelante Andalucía, pidió expoliar a Marcos de Quinto por llamar “payaso” a Iglesias, utilizó una frase rotunda: “A de Quinto no se le discute, se le expropia”, pudiéndose interpretar que por esa misma u otra razón que a este señor, se puede expropiar a otro que diga cualquier impertinencia.

El ministro de Universidades, militante de Unidas Podemos, Manuel Castell, autor de muchas frases que, aun estando ejerciendo su legítimo derecho de expresión, que nadie le niega, sacan a la luz su baja catadura moral, entre las que destaco una que defiende la censura y aprueba sin trabas la intervención de las redes sociales para evitar que se digan por ellas no sólo bulos, mentiras y las abundantes fake news a las que tan adictos son porque las pueden soltar en abundancia sin necesidad de utilizar redes sociales (hablo del Gobierno al que pertenece y de su enorme entorno de vividores políticos que pululan a su amparo), también para que nadie oiga las muchísimas verdades del barquero que no les conviene que se sepan.

Es el día a día que nos llega por todas partes y que cada vez pasa menos desapercibido, muy relacionado y encauzado hacia un terreno frentepopulista que no debería tener lugar ni de cerca en la Unión Europea.