Quiero un ministerio

SE habla poco el 12 de octubre de aquel vencer no es convencer en el Paraninfo. Tampoco demasiado de la proeza colombina, en plena revisión y con derribo de esculturas en la otra orilla Atlántica. Y lo de la festividad del Pilar va de capa caída salvo en Zaragoza y alrededores, y en los cuarteles de la Benemérita. El 12 de octubre, en otro tiempo Día de la Raza y de la Hispanidad, es hoy el día de la Fiesta Nacional con desfile por la Castellana y los ya tradicionales abucheos al presidente del Gobierno, actualmente Pedro Sánchez, que ayer se unieron a aclamaciones a Ayuso, que ya se reivindica como defensora de Madrid frente a las intenciones gubernamentales de sacar de la Capital instituciones estatales para establecerlas en la España vacía. No pasarán, dicen que dice la Presidenta en su despacho de la Puerta del Sol, que ha declarado que Sánchez lo hace por los votos. ¿Alguien ha pensado ya qué queremos en Salamanca? Me pido una delegación del Prado o del Thyssen, incluso la extensión española del Hermitage, que busca sede. También encajarían muy bien aquí, entre la Plaza Mayor y la Catedral, el Instituto Cervantes, el Ministerio de Universidades y ya puestos algo de Agricultura. Cualquier ministerio. Espero que no le siente mal a la castiza Isabel, pero aquí tenemos un problema de población muy serio. Se marchan nuestros jóvenes, principalmente a Madrid –donde, por cierto, las pasan canutas para encontrar un piso digno—y cualquier iniciativa que evite el éxodo será bienvenida.

Pero a lo que vamos. Aquel vencer no es convencer no se recordó ayer, así que mucho menos iba a recordarse, pensé yo, que un día como hoy echaron a Unamuno de concejal y le retiraron el título de alcalde Honorario, que, por cierto, recuperó décadas más tarde con Alfonso Fernández Mañueco, por el bien de la Corporación y la Patria, dijeron los concejales de entonces. Y que un día más tarde el Claustro le despojó de cargos y honores, que días más tarde ratificó de su puño y letra Franco. No hubo ayer detalle con la escultura de Colón; y en San Esteban, la Universidad de Salamanca o Hacienda Zorita hubo turistas y poco más. Con lo animado que podría ser nuestro 12 de octubre por el pasado colombino y unamuniano que atesoramos resulta tan soso como un saco de habas.

Menos mal que hoy sí tenemos homenaje a Unamuno en el Paraninfo con Ana Chaguaceda, García Jambrina, los Rabaté, varios estudiantes universitarios y el actor José Luis Gómez. Y coincidiendo con el aniversario de aquel claustro que despojó de cargos y honores a don Miguel, mañana se celebra un coloquio sobre su relación con los hermanos Machado con la participación del matrimonio Rabaté y el catedrático Mariano Esteban, en la Casa Museo.La semana queda enfilada hacía Alba de Tormes con la figura de Santa Teresa, cuyas obras completas tenía, y consultaba, don Miguel en su biblioteca particular. La mística y el filósofo debatieron en la ofrenda floral de Unamuno de 2019. Los actores, muy aplaudidos al final de su interpretación, utilizaron textos del unamuniano Francisco Blanco, que está en el ajo de la organización de la Ofrenda. Años antes, el teresiano Jesús María Corredera conferenció sobre Teresa y don Miguel acotando palabras y pensamientos comunes: ambos fueron en sus campos “regeneracionistas”, concepto muy necesario en estos tiempos. Unamuno, añado, votó a favor del honoris causa a Teresa de Jesús, pero no acudió al acto no por aguantar a Alfonso XIII, que sí estuvo. Se van a cumplir cien años de aquello. Habrá que pensar en algo.