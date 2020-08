¿Quién se atreve con el estado de alarma?

Hay quien se escandaliza al ver que Pedro Sánchez se lava las manos con desinfectante y arroja sobre las autonomías el marrón de combatir el coronavirus. Yo me pregunto qué podíamos esperar de un presidente cuya única ilusión en la vida no es gobernar España, no es trabajar para mejorar la vida de los españoles, sino sestear en la Moncloa, ocupar el poder y regodearse en ello. Lo suyo es ser y estar, pero no ejercer, que eso desgasta y a veces incluso duele.

Los españoles tenemos la desgracia de sufrir a unos dirigentes que, en medio de la mayor crisis que ha conocido el siglo, están dispuestos a todo para salvar sus posaderas y no son capaces de mover un dedo para salvar al país. Cuando la pelota llega al tejado del Gobierno, el presidente, de un elegante patadón, la despeja a territorio de las autonomías. Y estas a su vez devuelven el balón a terreno gubernamental, porque nadie quiere ponerle al gato de la pandemia el cascabel del estado de alarma. Estamos en ese cómico momento del “decrétalo tú, que a mí me da la risa”. Y los contagios disparados, mientras Gobierno y autonomías juegan al ping-pong.

El Doctor Sánchez y su mentor Iván Redondo saben que las leyes actuales no permiten a las autonomías tomar medidas que restrinjan los derechos fundamentales, pero, en lugar de promover la modificación de la Ley de Sanidad, la de Protección Civil y/o la de Seguridad Nacional, para darles cobertura legal y no dejarlas al albur de la interpretación de los jueces (seguro que con buena voluntad, pero cada uno con su partitura y su estilo propio), han dado un pase de pecho al problema y han venido a decirles a los barones regionales: pedidme el estado de alarma, que yo (junto a los votos malolientes de mis socios comunistas, golpistas y filoterroristas) os lo apruebo... si tenéis lo que hay que tener. Es decir, si sois tan tontos como para asumir el desgaste de ser señalados como “esos que han impuesto el estado de alarma en su Comunidad porque han fracasado en la lucha contra el virus”.

Castilla y León, podría pedir el estado de alarma, no para confinar, sino para tener la capacidad de ir adoptando las medidas más oportunas en cada momento y en cada territorio. Pero claro, ser los primeros, o los únicos, o de los pocos que declaran la alarma, supondría marcar a la Comunidad y acarrearía un alto coste en imagen y reputación. Y es muy difícil que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, esté dispuesto a pagar una factura que no es la suya, porque esta segunda oleada, este descontrol de rebrotes, es un problema nacional, afecta en mayor o menor medida a todas las regiones y requiere un tratamiento conjunto. De nada sirve endurecer las restricciones en una autonomía si la de al lado no adopta las mismas medidas. Lo que Sánchez propone, estados de alarma a la carta y sálvese quien puedan en la lucha contra el virus, solo lleva al caos.

Tiene por tanto razón Mañueco cuando pide al Gobierno que todas las autonomías puedan luchar contra el coronavirus con las mismas armas y le exige a Sánchez “una herramienta legal intermedia”, que las hay, solo que al Doctor le resulta mucho más fácil echarle el muerto a otro que complicarse la vida modificando leyes.

Así que la Junta probablemente no se atreverá a solicitar el estado de alarma. Entre otros motivos, porque no haría falta si se hicieran bien las cosas, que no es el caso de la Consejería de Sanidad. El departamento de Verónica Casado se está cubriendo de gloria, al menos en lo que respecta a su gestión en Salamanca. Los lectores se enteraron por LA GACETA de que los problemas de stock de reactivos estaban retrasando hasta cinco días los resultados de las pruebas PCR y de que ese retraso estaba perjudicando seriamente la labor de los rastreadores, el control de los contagios y por tanto la sanidad de los salmantinos. Y también por LA GACETA se han enterado de que Sacyl ha dejado de hacer, desde hace al menos una semana, la primera PCR, la que se hace el primer día, a los contactos de los positivos. Y no habrá solución al menos hasta septiembre. Un desastre.