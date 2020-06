Hay una pregunta que está en boca de muchos: ¿Quién nos gobierna?, porque aparecen personajes de calaña variopinta decidiendo lo que se les antoja al sentirse protagonistas del papel que la historia (creen) les tiene reservado, papel que interpretan sin ajustarse a otro guión que no sea el que ellos mismos improvisan sobre la marcha conforme se les presentan las ocasiones para dejarse ver, hacerse oír y dar el paso que desean hacia donde sea, destino siempre en el aire, porque alcanzarlo depende de tantos a la vez que andan a lo mismo que hace saltar como una alarma nuevas preguntas al surgir la curiosidad de saber no sólo quién nos gobierna, sino desde cuántos gobiernos, porque, y aquí las preguntas: ¿Cuántos gobiernos tiene España, uno, dos, ninguno...? Y si sólo tiene uno, ¿quién lo preside, Pedro, Pablo, nadie...?

Las preguntas tiene su fundamento, ya que son tantos e imprescindibles todos y cada uno de los palos que aguantan el sombrajo que se ha montado a su medida el tío de La Moncloa, que parece estar en manos de cualquiera de entre los muchos que andan en el negocio y se vean en el trance de poner orden y (sobre todo) en su sitio al del sombrajo, que solo va a lo suyo, pues su estabilidad está en manos de estos a los que la coyuntura política señaló en su momento para hacerle saber de que sin ellos no se hiciera ilusiones y, una vez enterado, “dialogar”, negociar hasta cerrar el negocio, recordarle que los pactos se hacen para cumplirlos y, de paso, exigirle amarrar corto a quienes (gente toda ella de su entorno) campan a su bola, haciendo y deshaciendo a capricho, buscando su momento de gloria, porque la tropa que se arrima al sombrajo interesado por lo suyo no tiene desperdicio, presta a enfrentarse a sí misma, levantar inquina e imposibilitar cualquier arreglo con tal de asegurarse su parte, hasta el punto de no cuidar su imagen ni garantizar su prestigio ni guardar las formas más simples de comportamiento, ni siquiera para aparentar un mínimo de dignidad, ya que todo vale con tal de que el sombrajo aguante el temporal y no se venga abajo de una ventolera mal controlada.

Entonces nos gobierna... ¿quién? Aquel que ve o cree ver peligrar lo suyo y le falta tiempo para acercarse al de La Moncloa (motor de esta mísera feria de vanidades) y advertirle que la palabra es ley y que si quiere seguir solazándose un rato más, ya sabe, a cumplir lo prometido, porque si la palabra es ley, lo prometido es deuda, detalles que no debe olvidar, algo que su vicepresidente segundo (y presidente de facto cuando las circunstancias mandan, y mandan mucho) se lo recuerda siempre que abre la boca, porque quien manda, manda, en este pulso entre personajes de relato galdosiano (“hombres del Poder” les llamaba don Benito), que no viven de otra ni para otra cosa. Ellos son todo en la vida de todos, y de esta idea de sí mismos no se apean, por lo que habrá que cuidarse bien de con quienes nos jugamos los cuartos, de no hacerles el juego ni darles pie a que escurran el bulto culpando a los demás de sus desidias.

Hoy es día de San Juan de Sahagún, fraile milagrero y patrono de Salamanca, por ello día de fiesta, que por caer en viernes empalma con el fin de semana e inicia un puente local muy oportuno para poner a prueba la capacidad, disposición y voluntad de adaptarnos a la nueva normalidad que tan cuidadosamente nos han servido, salvo que, por el contrario, prefiramos dejarnos tentar por la vieja normalidad, la de toda la vida, y olvidarnos de este reciente pasado, que sigue más presente que nunca ante el hecho nada descartable de que este nuevo paso contemple una normalidad transitoria de la vieja a la nueva, camuflada, tramposa y bien estudiada, para que el plan político iniciado siga el camino previsto sin levantar sospechas.