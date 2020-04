Querido vicepresidente: Me dirijo a usted con respeto porque es mi vicepresidente, aunque sinceramente le confieso que no le he votado, ni le votaría en la vida, aunque ya sé que a usted esto le da igual. Tampoco es que le hayan votado muchos españoles en las últimas elecciones, pero ahí está manejando España desde las más altas instancias del Estado y cumpliendo su sueño, que no es otro que convertir este país en una república bananera, tipo su admirada Venezuela, con rasgos peronistas por los que siente verdadera devoción y que nunca ha ocultado. Yo solo puedo remitirme a los que han sufrido la Venezuela chavista y la Argentina peronista y lo único que se ha repartido en esos países son miserias. Ni rentas garantizadas ni nada, porque ni usted ni los suyos están acostumbrados ni a crear empleo ni a arriesgar un euro de sus bolsillos

Por supuesto, de libertades es mejor ni hablar. Usted siente verdadera animadversión a la palabra libertad, incluida la de expresión, que cuando se utiliza para criticar la gestión de su Gobierno en esta pandemia, dicen que son bulos que hay que perseguir. Son ustedes los ases de la tergiversación, la manipulación y la mentira.

Recuerdo muy bien sus primeras ruedas de prensa, cuando Podemos era creíble para una parte de la población. Usted, señor vicepresidente arremetía contra las periodistas “díscolas” simplemente por su forma de vestir. En realidad, lo que no le gustaba es que le dejasen desnudo como en el cuento de Andersen, sin más argumentos que el populismo barato. Supongo que algo de machismo también había. Tampoco se ha caracterizado por ser un ejemplo en la defensa de la igualdad.

Su declive político y personal empezó con la compra del casoplón de Galapagar. A la gente se le fue cayendo la venda de los ojos. Se le cayó hasta a miembros de su propio partido, que tuvieron que renegar de usted. En las últimas elecciones perdieron bastantes apoyos, pero usted consiguió el objetivo que perseguía gracias a que sus intereses y los del pseudo socialista Pedro Sánchez, confluían en el mismo punto.

Pero no me dirijo a usted para recordar estas pequeñas miserias humanas. Le escribo porque ya es vicepresidente. Por tanto, lo que haga o lo que diga son un ejemplo a seguir para millones de españoles. Y estos días, le hemos podido ver cómo se saltaba la cuarentena después de que su pareja, la ministra Irene Montero, resultara infectada tras la manifestación feminista del 8 de marzo. Hemos visto un vídeo en el aparece usted comprando en un supermercado sin la mascarilla y los guantes que recomienda el Gobierno del que forma parte. Y me parece que no está usted siendo ejemplar.

Me podrá decir que es su vida privada, pero no. Usted es vicepresidente las 24 horas del día y está obligado a explicarnos por qué se saltó la cuarentena después de que su pareja diera positivo. De lo contrario, los ciudadanos no entenderemos para qué la tenemos que hacer cuando alguien de nuestro círculo familiar resulta infectado.

Yo le he escuchado a su compañero Illa que debemos utilizar las mascarillas en lugares concurridos, como el transporte público o los supermercados. Y no para protegernos nosotros, sino para proteger a los demás. Y yo lo que he visto, en ese vídeo que circula por las redes sociales, que está poniendo en riesgo la salud de todos los que en ese momento estaban en el supermercado.

Las mascarillas nos cuesta mucho conseguirlas, pero ustedes las recomiendan, ¿o no es así, señor vicepresidente?

Y no es porque quiera meterme en su vida privada, es que su privacidad ya no lo es tanto desde que sienta en el Consejo de Ministros del Gobierno. Se convierte en un espejo en el que mirarse millones de españoles y la verdad, es que es usted un muy mal ejemplo para todos.