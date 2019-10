Querida España vaciada, espero que hayas perdido menos autoestima que población y no te estés dejando amedrentar por quienes no consideran “razonable” que recibas lo que por derecho te corresponde. El 10N tendrás oportunidad de castigar a aquellos que, en lugar de dedicarse a allanar caminos para favorecer el regreso de tus hijos, siembran dudas “razonables” sobre la conveniencia de “mantener servicios en municipios de 30, de 27, de 8 o de 50 habitantes”, dando a entender que esos 30, 27, 8 ó 50 ciudadanos tienen menos derechos que el resto por el mero hecho de vivir donde viven. Semejante discriminación roza el racismo. Podría llamarse agrifobia. Según ese limitado discernimiento, no puede hacerse otra cosa que cerrar pueblos, cuando el único objetivo digno y “razonable” sería que, al final de la legislatura, en el pueblo de treinta habitantes hubiese censados cincuenta. En el de ocho, no menos de veinte. Y en el de cincuenta, cien. Así no habría que clausurar servicios y solo así habrían hecho nuestros políticos un uso “razonable” de sus cargos. No caigas en la trampa de pensar que es quimera y ponte manos a la obra, porque lo único cierto de ese mezquino discurso es que “no basta con tocar las campanas”.

Puedes reivindicar una rebaja de impuestos, tanto a empresas como a particulares que mantienen fijada su residencia en los núcleos con menor población. Partiendo del hecho de que los impuestos son eso que pagamos a cambio de recibir servicios, a quienes no tienen en su localidad hospitales, organismos oficiales, autovías y museos no se les debería cobrar igual que a los que cuentan con todo eso a la puerta de casa. También puedes tender a fijar la residencia en los pueblos de los funcionarios y contratados por las instituciones para prestar allí sus servicios profesionales, con cláusulas de contratación específicas. Profesores, médicos, farmacéuticos, jueces y notarios, incluso auxiliares administrativos. Si desprecian la idea de vivir en el pueblo de menos de 5.000 habitantes en el que trabajan, siempre podrán optar a otras plazas, pero la España vaciada no puede permitirse la actitud parasitaria de quien vive del pueblo pero vive para la ciudad.

Capítulo aparte merece la educación. No solamente debes mantener centros educativos, sino que tienes que poner en valor la calidad de enseñanza que obtienen grupos reducidos y constantes de alumnos en comparación con los masificados centros urbanos. Se pueden formar maestros especializados para el medio rural y conectar las escuelas a los más prestigiosos colegios e instituciones españoles y fuera de España. Tendrías que trabajar en esas redes y luchar por la extensión del programa europeo Erasmus a escolares y jóvenes rurales, para que la España vaciada se encuentre, conviva y coordine con la Francia vaciada, la Alemania del Este o el Adriático italiano, donde ya existe por cierto una “renta de residencia activa” de 700 euros al mes durante al menos 5 años a quien se instale y abra cualquier empresa, en la región de Molise. El día en que estas realidades se hagan valer juntas a escala europea, habrá sido ganada la primera batalla.

No pidas subvenciones, madre de casi todos los vicios, mejor reorienta recursos hacia el mundo rural, empezando por los ingentes presupuestos par la protección del clima. Los nuevos impuestos a las emisiones de CO2 podrían revertir en quienes, con su modo de vida, son los que menos contaminan. A modo de incentivo. Allí el palo, aquí la zanahoria. Y a la hora de diseñar Planes Repueble, hay que salir del corralito de las empresas agrícolas, turísticas o gastronómicas. Con una buena instalación 5G, cualquier programador o testador de videojuegos, cualquier desarrollador de Apps o empresa de seguridad digital puede ubicarse en todas partes. Ahí está el futuro.

Quizá tengas que acabar fundando tu propio partido político, pero el problema es de tal dimensión que no bastará con el sector público, será necesario implicar al sector privado. Quizá deban ir delegaciones de alcaldes a ver a Amancio Ortega y relatarle la precariedad sanitaria de los abuelos que solo pueden sentirse mal los miércoles, porque es el único día que hay consulta en el pueblo. Solo en el IBEX hay 35 puertas a las que llamar y todas ellas valoran más que el voto político, el voto económico, ese que ejercemos cada vez que consumimos. En Castilla y León la población Rural supera el 37% y ese porcentaje no es prescindible ni para unos ni para otros. Y concienciar a las ciudades de que necesitan a los pueblos para su supervivencia. Pero sobre todo no hay que rendirse, ni sucumbir a los cantos de sirena “razonables”. Lo contrario sería aceptar la extinción de la última vida sostenible y comulgar con que la evolución continúa hacia el homus urbanus, una teoría que no solamente es cruel, sino además equivocada.