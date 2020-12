Desde que arrancó esta temible legislatura he calificado de socialcomunista al Gobierno presidido por Pedro Sánchez y vicepresidido por Pablo Iglesias. Por lo visto, es un error propio de lunáticos. Su excelencia Sánchez en persona lo dejó muy claro en una entrevista concedida el pasado miércoles a una de las cadenas de televisión que le sirven de altavoz mediático. “Quienes califican a este Gobierno de socialcomunista son unos lunáticos: España no se ha roto, no hay una dictadura, no han venido los bolcheviques”, aseguró el mismo que juró y perjuró que nunca pactaría con Podemos.

Puede ser que la pandemia y la presión psicológica por el coronavirus hayan contribuido a aguarme las meninges, pero lo de socialcomunista me sigue pareciendo obvio: es la suma del socialismo antes constitucional y ahora dudoso del PSOE y el comunismo declarado y rampante de Unidas Podemos. Por tanto, seguiremos llamando al pan, pan, al vino, vino, y al Gobierno socialcomunista, Gobierno socialcomunista.

La frasecita de los lunáticos es de esas que el Doctor Sánchez deja para la historia del embuste. Forma parte de su colección de verdades a medias, muchas veces peores que las mentiras.

¿España no se ha roto? Pues hombre, podemos especular sobre el número de cachos o sobre la profundidad de las fisuras, pero hasta el más tonto se ha dado cuenta ya de que este Gobierno está rompiendo España, apoyando, espoleando y premiando a los separatistas, enfrentando a la mitad de los españoles contra la otra mitad, recuperando las viejas heridas de la guerra civil, dinamitando las bases de la democracia, horadando los cimientos de la Corona como símbolo de la unidad...

Digamos que el equipo sanchista-bolivariano no ha terminado la tarea de derribo, y que la labor de zapa contra todo lo que une a los españoles no puede considerarse un éxito definitivo. Se ve que una nación con quinientos años de historia, de las más antiguas del mundo, no se dinamita de un año para otro. Pero están en ello, y cada día que pasa con más empeño.

¿No hay una dictadura? No la hay... todavía, pero no por falta de ganas. Por su lado, Sánchez se ha subido ya a la peana del cesarismo, paso previo a la autocracia, tras haber maniatado al PSOE y haber cortado las cabezas de todos los socialistas que podían hacerle sombra. Y por el otro lado, Iglesias no deja pasar un día sin arremeter contra la Corona, la Constitución, la separación de poderes y la prensa como bases de nuestra democracia. Ni el Doctor No ni mucho menos El Coletas están dispuestos a someterse a ningún control parlamentario, judicial o mediático. Están encantados con el Congreso silenciado por medio año de estado de alarma, persiguen a los jueces reacios a permitir sus tropelías y ponen en marcha comités para vigilar a los medios de comunicación e imponer La Verdad gubernamental. La democracia les estorba y alardean de que la oposición nunca llegará al poder, como hace un tal Maduro, sin ir más lejos.

¿No han venido los bolcheviques? Bueno, por fortuna Lenin y Stalin duermen para siempre en Moscú, no muy lejos de los cadáveres de las decenas de millones de rusos que masacraron en vida. Pero sus herederos los tenemos aquí, señor presidente, sentados a su lado en el Consejo de Ministros. Y uno de ellos manda mucho en este país.

Recordemos que el ideario de los bolcheviques se sustentaba en la dictadura del proletariado para alcanzar la revolución, un proyecto en el que su colega Iglesias no deja de conspirar desde la piscina de su ‘dacha’ en Galapagar. Los bolcheviques defendían el derecho de autodeterminación de los pueblos, igual que Podemos y sus otros socios separatistas y golpistas, y pretendían acabar con los ricos, como hacen usted y su camarada subiendo impuestos y promoviendo una España subsidiada, donde una mayoría social dependerá pronto de las ayudas del Gobierno para vivir.

A nada que te asomes a la realidad de lo que está ocurriendo este país, te conviertes en un lunático.