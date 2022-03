¡Que viene Vox!

EL pacto PP-Vox duele. No al votante del PP, porque no chirrían las líneas del acuerdo programático con la formación de Abascal, sino al PSOE de Sánchez, al comunismo de Podemos, a los proetarras de Bildu y a los independentistas de ERC. Mañueco cabalga, y Feijóo y el PP. Se tambalea por primera vez la casa de Sánchez en Moncloa y los chiringuitos de sus socios. Ahora solo falta enseñarle a González Pons la comunicación política que borda la izquierda: desde que Sánchez pactó con Podemos, las palabras ultraizquierda y comunista están desterradas. Desde que mandaba Casado, el PP no había hecho más que insultar a Vox y dar aire a Sánchez y a Abascal. Y ahora Sánchez está triste porque sabe que peligra su reinado con el precedente de este acuerdo en Castilla y León.

Mal día para Sánchez. Ahora que va a rodar su serie, van estos del PP de Mañueco y se lo estropean pactando con Vox. ¿Pero no ha dicho él que pactar con ese partido es hacerlo con el diablo? ¿Qué no ha entendido Mañueco? ¡Cuánto echa de menos a su amigo Casado! Él no lo habría permitido. Así no hay quien se concentre para fijar frente al espejo sus muecas atractivas, probarse las gafas de aviador y endulzar su engolada y portentosa voz. Al final tendrá que hacer como Putin, que en su serie sobre lo humano que es recurrió mucho a su perro, que necesita pocos ensayos.

Mal día también para Podemos. Pablo Iglesias está desorientado. Un partido anticomunista se asoma al Gobierno. ‘¿Es nuestro fin?’, se pregunta. Vende que los malos son los de Vox pero Podemos es el que ensalza el régimen venezolano y es el que coincide con Putin en que los de Ucrania son neonazis -ya lo dijo Iglesias en 2014 cuando era eurodiputado-. Y a Putin le debe que le dejara promocionarse en sus medios porque su partido siempre ha estado entre los comunistas elegidos por el ruso para extender su ideología por el resto de Europa. Vox es el partido antimujer pero resulta que es Podemos el que recibe dinero de Irán y sale en su televisión sin importarle compartir plató con mujeres con la cara tapada. Podemos cargaba siempre contra Vox y ahora ve que su estrategia no era eterna, que estos del PP han espabilado.

Otros que están disgustados: Junqueras y Otegi. A los dos les unen muchas cosas, por ejemplo, el desprecio a España. Es más, Otegi niega la mayor, que España exista. Pero claro no pasa nada porque Bildu esté en el Congreso y, en cambio, es un disparate que Vox presida las Cortes de Castilla y León. Junqueras acaba de comparar a España con la Rusia de Putin pero, claro, es socio preferente de Sánchez y eso se llama normalidad democrática. Los dos, líderes independentistas de izquierda, están disgustados porque el pacto llega cuando acaban de refrendar su unión con un objetivo: que no gobiernen España PP y Vox. Otegi ya ha dicho que solo con el Gobierno actual puede poner en libertad a todos los presos de ETA y Junqueras solo ve posible la independencia de Cataluña si Sánchez sigue.

Para Casado también fue un día malo. Tanto tiempo atrincherando a Vox y dándole así votos en Castilla y León, porque hay que ser torpe, y va Mañueco y pacta. ‘Pero, ¿qué se cree?’. Entonces Pablo hizo su enésimo favor a Sánchez y posicionó al PP europeo en contra del PP que aún preside y le dio la razón a Ayuso: se confirma como firme candidato a la expulsión. La primera bofetada a Feijóo se la dio Casado.

Y fue un día pésimo para los procuradores del PSOE que se negaron a darle la mano al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán. Acusan de antidemócratas a Vox y fueron ellos los que se comportaron como autócratas. ¿Y si hubiera sido al revés? ¿Qué habría pasado?

Ahora falta ver si el PP aprovechará su primera victoria ante Sánchez o se acomplejará. Hace falta ver si Vox resiste sin perder la calma ni meter la pata porque la propaganda de izquierdas atacará. En Cuba el régimen de los Castro llegó a propagar que Estados Unidos se comía a niños y nada haría más feliz a la izquierda que cuajara la idea de que Vox pretende que las mujeres salgan de casa solo acompañadas por hombres. Ves luego a Macarena Olona y entiendes que es mejor que el hombre vaya acompañado por una mujer.

El plan de Feijóo de momento sale: el PP se va hacia el centro y le deja la derecha a Vox, como en Madrid. Y la suma lleva a Moncloa. Dicen que Mañueco hizo mal al anticipar las elecciones: mentira, porque con Vox sabe lo que hay y con Igea dependía de cómo se levantara el médico cada mañana. Dicen que tenía que haber buscado la abstención del PSOE, mentira porque su votante no se lo perdonaría.

Sánchez se maquilla para su serie. Menos mal que es genial y único y que la cámara le quiere. Si no llega a ser porque es excepcional, le habría costado levantarse de la cama.