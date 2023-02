¿Qué te hicimos Gonzalo?

Salamanca siempre ha sido la ciudad de la cultura. Más allá de nuestros límites provinciales y regionales si alguien saca a relucir el nombre de esta tierra lo hace pensando que se trata de un referente patrimonial y cultural de todo el país. El cenit de todo ello fue la consideración hace un par de décadas de Ciudad Europea de la Cultura. De aquello ha pasado mucho tiempo y tan solo queda el recuerdo, porque entre unos y otros han situado a esta ciudad en la vulgaridad, en una más.

Quizás el actual consejero del ramo, Gonzalo Santonja, no es el principal responsable, ya que se trata de un cúmulo de desprecios por parte de quien ha capitaneado la cultura regional durante estos últimos 20 años, pero sí hay que preguntarle que por qué no revierte esta injusta situación si ya lleva un año en su poltrona. Santonja siempre ha presumido de salmantinismo, incluso en su etapa menos charra cuando desde el Instituto de la Lengua se acercaba a Burgos y Valladolid. De ahí que tenga aún menos explicación que las últimas decisiones vengan a marginar aún más a Salamanca.

Lo más flagrante ha sido como el consejero de Cultura de la Junta dejó sin Festival de Artes de Castilla y León a Salamanca el año pasado. Que si tal, que si cual, pero el caso es que en la ciudad no hubo festival ni llegó la inversión para actos culturales similares. Privar a Salamanca del Facyl fue una jugarreta difícil de explicar para la Junta de Castilla y León. Desde Presidencia, gestionada por el Partido Popular, dejaban la pelota en el tejado de Cultura, en manos de Vox, y los unos por los otros, la casa sin barrer hasta que el Ayuntamiento de Salamanca alentado por parte de la sociedad salmantina se levantó contra una injusticia ante la mirada de unos procuradores salmantinos en las Cortes que se dedican a votar a mano alzada aquello que se les pide desde Valladolid.

Hay que recordar a los políticos que este festival llegó a tener hasta seis millones de presupuesto en alguna edición y que por aquí pasaron artistas internacionales de la talla de Rosalía en un certamen que tenía la consideración de expertos, artistas y programadores. Así que los 400.000 euros, en comparación con estas cantidades aportadas por colaboración público-privada, puede considerarse una limosna. Para 2023 la Junta, con poca imaginación, ha anunciado un Facyl “con una inversión similar a la de la última edición”. Lo llamativo es que lo conviertan en un festival similar a otro que perdió la ciudad, el de Luz y Vanguardias, que cuando Iberdrola dejó de poner la tela pasó a dormir en el sueño de los justos. Al final, lo que en definitiva perdemos es el Facyl. Y gracias, porque querían convertirnos en un referente de zarzuela...

Cultura tampoco ha tomado cartas en el asunto para acabar con la injusticia de que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León parezca propiedad de la ciudad de Valladolid. Escudándose en que la sede está junto al Pisuerga, permite que de un presupuesto de seis millones de euros anuales se puede disfrutar en Salamanca cuatro veces en 2023. Y lo mismo ocurre en las otras siete provincias pobres de la Región, que tienen que conformarse con las fechas que quedan libre del abono pucelano. Según los expertos, a esta irrisoria cifra de conciertos hay que sumarle que los músicos no son a veces de tanto nivel como los que programan en Valladolid y que el repertorio también resulta menos atractivo. Ya me dirán si hay marginación o no.

La última de este departamento la conocimos ayer, después de que esta Consejería deje sin la ayuda de 20.000 euros a la Fundación Cultural Hispano Brasileña. ¿Qué te hemos hecho, Gonzalo?