No, no es solo lo que nos cuentan los medios de comunicación. Más allá de esa Barcelona sin ley que se hace odio y tea en las calles, existe otra Barcelona donde el independentismo más nazi y macarra ha impuesto la desesperanza, el miedo y el silencio. Están siendo días de infinita tristeza. Días de regresar llena de nostalgia a la Barcelona que, desde chica y tantas veces, me acogió, me enseñó, me sedujo. Días de abrazar con mensajes, correos, llamadas, a familiares y amigos que han de vivir la locura de la ciudad en la soledad de su casa, haciéndose de forma repetida la misma pregunta: ¿Qué pasará a partir de ahora? Pero nadie tiene respuesta para ellos. Solo saben que el tsunami independentista les está procurando el rechazo del país, la desconfianza, el asco, el aislamiento. Sí, lo saben muy bien. Hasta el presidente en funciones del Gobierno español les ha dejado solos.

He buscado entre mis papeles la conferencia que pronuncié en el Centro Castellano y Leonés de Barcelona el 18 de octubre de 2008, con motivo de los festejos de su patrona, la santa Teresa. Casi setecientos castellanos y leoneses escucharon con atención la disertación que quise titular “El conflicto natural de los antónimos”. Porque yo sabía que estaba ante hombres y mujeres que habían llegado a Cataluña con el sentir encontrado y paradójico de los emigrantes de entonces. Por un lado la nostalgia de lo que abandonaban: el pueblo, la vecindad, la madre. Por otro, el sueño de futuro de lo que les recibía: la Barcelona más próspera y hospitalaria. Todos coincidían en que el viaje mereció la pena. En la primera fila de la sala los políticos separatistas, cínicos y sonrientes, me aplaudieron a rabiar; luego se comieron a besos a la concurrencia. La escuela independentista aun debía granar el odio en los hampones. Hoy ya tiene las hordas en la calle, a su servicio. Pero es tarde para que los que no piensan igual se vayan. ¿Qué pasará a partir de ahora? –se preguntan. España debería tener ya la respuesta.