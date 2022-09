Qué oportunidad perdida

Cuando la Junta avanzó que tenía intención de volver a permitir fumar en las terrazas tenía la esperanza de que fuera un globo sonda para ver cómo ‘respira’ el sector de población que sí se preocupa por respirar bien. Decepción. Iba en serio. Castilla y León -imagino que otras autonomías harán lo mismo en las próximas semanas- ha tomado la dirección contraria a la que lleva la sociedad moderna.

Estábamos ante la oportunidad perfecta de dar un paso que es bueno para todos. Incluso para los que no están de acuerdo, que yo creo que ya no son muchos.

Era el momento de aprovechar que la pataleta inmediata a la prohibición ya pasó hace dos años. Ese posible desgaste político ya está amortizado.

Cualquier fumador que tenga más dedos de frente que el largo de la boquilla tiene asumido que es ilógico ahumar a un desconocido que en ese momento está comiendo.

Es el mismo proceso que cuando se prohibió fumar en el interior de los bares y restaurantes. Aquello iba a ser el Apocalipsis hostelero. Se hablaba de desbandadas de clientes y de grandes desembolsos para construir una especie de peceras reservadas a fumadores, pero al final se solucionó con cuatro mantas del Ikea para no quedarse frío mientras fumas en la calle.

Echas la vista atrás y ahora te parece inaudito que la guarnición de tu cena fuera el humo que sale de la boca de un tipo al que no conoces de nada.

Que alguien tenga la poca empatía de enviarte una nube tóxica hacia tu mesa y que no le preocupe a cuánta gente está molestando me parece una marranada a la misma altura que si otro sujeto se levanta de la silla, acerca el trasero a la altura de una mesa y ventosea. Casi peor lo del tabaco, porque encima es cancerígeno.

A día de hoy no queda nadie que tuviera previsto salir a cenar y al final lo descarte porque no va a poder fumar sentado en la terraza. La prohibición en sí no ahuyenta clientes.

La Asociación de Hostelería de Salamanca celebra que se levante la prohibición, pero han dejado claro cuáles son sus motivos. No es porque crean que permitir fumar es un aliciente, -como la decoración o la música- para sentarse en un negocio y no en otro. El problema es que ellos no son policías ni vigilantes, y durante dos años han tenido la responsabilidad de tener que reprender a sus propios clientes. Eso sí que les crea conflictos y les hace perder negocio, pero dentro de la propia hostelería salmantina hay voces que están totalmente a favor de mantener el veto al tabaco porque entienden que un espacio libre de humos hace mucho más atractivos a sus negocios.

Todos los cambios que han tenido que ver con el tabaco parecían a priori muy complicados y el tiempo ha demostrado que fueron decisiones acertadas. Sin ir más lejos, recuerdo los primeros años en la redacción de este periódico, cuando estaba permitido fumar en los puestos de trabajo. Se formaba una especie de bruma que se elevaba y quedaba suspendida a la altura del techo. Los teclados se manchaban de ceniza y cuando llegabas a casa te dabas cuenta de que la ropa e incluso el pelo apestaban a humo. Y cuando se empezó a poner coto a todo aquello surgían algunas voces protestantes que reclamaban su supuesto derecho a fumar en tu presencia. Es muy español eso de reivindicar derechos absurdos y dejar que se pisoteen los derecho fundamentales.

Un estudio de la Sociedad Española de Neumología determinó que la exhalación del humo del tabaco alcanza los ocho metros de distancia, por lo que no se puede decir aquello de que fumar al aire libre no molesta a nadie. También conozco a algunos fumadores que responden con eso de que a ellos les molestan los gritos de los niños en las terrazas. Tienen razón, pero si entramos en la escalada de comparaciones ridículas el fumador vuelve a quedar retratado.