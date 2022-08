Que llueva, que llueva...

Usted se acuerda de la lluvia? Porque uno ya tiene un recuerdo vago de ella. Allá por junio tuvimos un reventón térmico, se desplomó el termómetro y cayó un chaparrón serio acompañado de un viento que hizo sus destrozos, en el arbolado de forma especial. Tengo la impresión de que ha pasado un año de aquel episodio, así que imagine cómo se me está haciendo de largo este verano de calor africano. Así se decía antes.

Cuando llegaba un ferragosto salmantino de reglamento se le aplicaba el concepto de calor africano, que es lo que tenemos ahora y quién sabe. Le preguntaba lo de la lluvia porque el Ayuntamiento de Salamanca ha enviado un tuit avisando de que hoy y mañana podemos tener algún fenómeno tormentoso, así que andemos con cuidado.

Pues ya le digo a la alcaldesa de guardia, Ana Suárez, que en cuanto caigan las primeras gotas de lluvia me planto en la calle hasta que el agua me empape bien, sobre todo porque no sé cuándo volverá a caer otro chaparrón. A ver si el aguacero es histórico, sin llegar a la riada de San Policarpo, como para bautizarlo con el nombre del santo del día. La tormenta de San Lorenzo.

Por cierto, aquella histórica riada de 1626 se llevó de calle la ermita de San Lorenzo hasta dejar de ella las reliquias que se ven en una urna bajo la Peña Celestina, donde estaba la Puerta de los Milagros. Hoy, en efecto, es San Lorenzo, que pasaba por ser uno de los días más calurosos del año, según el refranero, y su agua era bien recibida, salvo por los higos. San Lorenzo es el patrono de los cocineros, que saben (y mucho) del calor, por aquello de que fue martirizado atado a una parrilla al fuego.

Personalmente tengo mucha devoción a los cocineros y cocineras, pero al santo... No sé, esa chulería cuando te están tostando me parece como de ir sobrado. Espero que esto no me cueste un disgusto en los pueblos donde se venera al santo, desde El Bodón a Saucelle, pasando por Rollán, Pino de Tormes o Zarza de Pumareda, entre otros. San Lorenzo es el pórtico de entrada a la fiesta de la Asunción de la Virgen. Un día de calor, que sin embargo comienza a marcar el declive del verano.

Felicidades, pues, a Víctor Gutiérrez, Óscar Calleja y Rocío Parra, cocineros con estrella. A Verónica Ratero Gómez de Liaño, finalista de MásterChef. A Carlos Hernández, que nos va a dar grandes sorpresas. A mis admirados José Luis Valencia, Fran Vicente, Sara Moreno, Helio Flores, Ramiro Gutiérrez, Víctor Iglesias, Pauli Andrés, Sara Cámara, a las Tere Velasco de ”La Fernandica”, Jorge Lozano, Jesús Colorado, de Las Tapas de Gonzalo, Diego Gavira, de “Coque”...

Tenemos enormes cocineros en Salamanca y espléndidos cocineros salmantinos por el mundo. Me hubiese gustado felicitar en tal señalado a día a Víctor Salvador, Chef Víctor, pero no puede ser. Lástima. Más allá de los patroneados por San Lorenzo, resulta que conozco sobre todo a personas con el apellido Lorenzo, desde Verónica Lorenzo, oftalmóloga, o María Fernanda Lorenzo, uróloga, a Óscar Lorenzo, biólogo, José María Rozas Lorenzo, abogado, y Agustín Lorenzo, empresario. Tengo otro conocido, jurista, que se llama Lorenzo Fuentes, y un artista, Lorenzo González, que expone estos días en Santa Marta. Felicidades.

Todo eso venía a cuento de la lluvia. Hoy podría llover. Y mañana, según los partes del tiempo. Que lo haga en condiciones. Por salud.