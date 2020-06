A la compañera de vida del vicepresidente del Gobierno, la han pillado con un indiscreto micrófono abierto. La cuestión tendría poca importancia, más allá de la anécdota, si no fuera porque la pobre ministra de Igualdad, Irene Montero, admite que conocía la gravedad del coronavirus y que ese era el motivo por el que había ido menos gente a la manifestación del 8-M, en la que ella misma y otras ministras, además de la consorte presidencial, resultaron contagiadas.

En los momentos previos o en los posteriores a una entrevista que le hizo un medio de comunicación a la ministra, una periodista le preguntó que a qué creía que se debía la bajada de asistencia y Montero, resolutiva ella, contestó: “Pues tía, creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir pues porque no lo voy a decir”.

Yo pensaba que Irene era simplemente una ignorante a la que le tocó la lotería el día que se emparejó con el macho alfa de Podemos, pero se ha convertido también en una trolera de raza, en sintonía con este Gobierno, que ha hecho del embuste una patología seria.

Lo de Irene es casi una anécdota si se compara con la mentira del ministro Marlaska. La farsa de Marlaska no es un simple “vicio sanchista”. La mentira del ministro-juez es el intento de tapar un presunto delito, al pretender que un miembro de la Guardia Civil, el coronel Pérez de los Cobos, vulnerara las leyes y le entregara la investigación sobre el 8-M encargado por una juez a sus subordinados.

Tal vez el ministro-juez buscaba complacer al presidente de “facto”, cuyo papel de forajido del Oeste le gusta interpretar. A Pablo Iglesias parece ser que no le hace ninguna gracia que se investigue la manifestación que su compañera de vida preparó con tanto ahínco y abnegación. Montero tenía el capricho de estrenarse como ministra en la manifestación feminista, ¡ y vaya si se estrenó!, y con resultados nefasto para la expansión de la pandemia.

Destituir a un cargo de la Guardia Civil en medio de una crisis sanitaria, económica y social como la que estamos viviendo no tiene mucho sentido. Eso de la falta de confianza ya sabíamos que era una mala disculpa. Al ministro le han pillado a través de un documento interno en el que detallan, blanco sobre negro, los verdaderos motivos del foribundo ataque contra Pérez de los Cobos, al negarse a cometer un delito como le pedía el ministro, de forma directa o indirecta. Demasiado grave que un juez te pida a través de terceros que delincas.

Marlaska ha mentido en sede parlamentaria y lo sabe. Marlaska podría haber cometido un presunto delito y lo sabe, porque además de ministro es juez. Pero ahí lo tienen: no se va.

Y es que, hasta la fecha, desde el presidente Sánchez, que no dice una verdad ni aunque lo maten, hasta el último cargo público de este Gobierno social-comunista, mienten con descaro, desfachatez y desvergüenza, como están haciendo con el número de fallecidos y no pasa absolutamente nada. Menos golpes de pecho tardíos, como el luto oficial más largo de la democracia, y más sinceridad en el reconocimiento a las víctimas de esta pandemia y qué menos que reconocer a los muertos y no esconderlos detrás de unas estadísticas que de tanto maquillarlas no van a servir ni para los estudios sociológicos.

Por cierto, admito que es lo menos importante, pero el tono y las palabras que utilizó Irene Montero en la conversación coloquial con la periodista son impropias de una ministra del Gobierno de España. La conversación se podría enmarcar en un botellón pandillero de adolescentes tardíos. Los gestos y las formas también importan y uno se comporta como se comporta, en el trabajo y en el entorno familiar, delante de un micrófono o sin él. Irene, oye tía, la próxima vez utiliza de forma adecuada el castellano, por tus hijos y por los míos, a los que me cuesta explicar que eres miembro y no “miembra” del Gobierno de España. Aunque los jóvenes ya te conocen por tu famoso eslogan, el de la fatídica manifestación del 8-M de 2020: “Sola y borracha quiero volver a casa”.