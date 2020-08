En marzo podíamos tener excusa. Era algo desconocido que nos pilló por sorpresa. Cada día descubríamos algo nuevo que obligaba a replantearnos las decisiones que se habían tomado una semana antes. Cierto es que se cometieron infinidad de errores y la COVID-19 destapó todas las vergüenzas en las residencias de ancianos y en la protección de nuestros sanitarios. Y, sobre todo, nos dimos cuenta de que haber llevado toda la producción de mascarillas a China mientras dejábamos morir las fábricas textiles patrias había sido un error garrafal. A pesar de todo, el ‘tsunami’ del coronavirus era demasiado potente y nos arrastró. Sin embargo, ahora hemos vuelto a las andadas. En cuestión de semanas se ha pasado de una situación más o menos controlada a que el caballo se desboque. Es una realidad que se están haciendo cada vez más pruebas y que gran parte de los positivos detectados son asintomáticos. Solo eso explica que los hospitales no estén desbordados. Pero otros países del entorno también han multiplicado sus PCR y la incidencia es más reducida, ¿Qué estamos haciendo mal?

En primer lugar tenemos que mirar nuestro ombligo. En España estamos acostumbrados a endosar todos nuestros males a los gobernantes. A veces no nos falta razón, pero ahora nuestro comportamiento responsable es tan importante como cualquier decisión política. No es suficiente con que la mayoría sea cabal. Una sola negligencia genera una cascada de contagios. Y no hablo solo de botellones y ‘nochebuenas’ anticipadas. Hay positivos que se están saltando la cuarentena. Que cuando un sanitario les llama para realizar su seguimiento están en la calle. Son criminales con una alarmante sensación de impunidad. Mientras no sean vigilados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y se expongan a multas severas o incluso penas de prisión, nada conseguirá deponer su actitud.

A estas alturas ya solo unos pocos despistados defienden que la desescalada fue lenta. Ya fuera por presiones de ciertos sectores económicos o por el deseo de no arruinar la temporada turística, pero convertimos un proceso con vidas en juego en una competición. En una carrera de fondo entre comunidades donde parecía tener premio la que primero llegaba a la engañosa meta. Nos afanamos en pedir que se levantara el estado de alarma y ahora no tenemos una alternativa para articular las restricciones.

Precisamente la descoordinación entre regiones ha sido uno de los lastres de la pandemia. Me importan un carajo las competencias autonómicas. En un momento así era necesario contar con un mando único y, sin embargo, han tenido que pasar seis meses para aprobar la primera medida conjunta. Demencial. Afortunadamente, Castilla y León creo que ha estado a la altura. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, fue de los primeros en pedir la declaración de la alarma y no criticó en ningún momento que se mantuviera en vigor. Todo eso se acompañó con medidas efectivas como contar con una red de rastreadores por encima de la medida nacional, hacer más test rápidos que cualquier otra autonomía y defender la prudencia como la única vía posible para salir de esta crisis. La realidad nos dice que hemos pasado de ser los que peor estábamos en abril a tener hoy una decena de regiones por debajo. No me quiero ni imaginar cómo hubiera sido la gestión de la pandemia con el negado de Antonio María Sáez Aguado al frente de la Consejería de Sanidad. O, lo que es peor, con Luis Tudanca en la Presidencia de la Junta y Fernando Pablos (ahora ‘sanchista’, otrora ‘susanista’) como titular de Educación. Para echarse a temblar.

España no tiene un plan y encima se siguen cometiendo algunos de los errores de marzo. Un bronceado Sánchez sigue sin tomar las riendas (lo único que ha hecho es repartir rastreadores militares tres meses tarde) dejando la ‘patata caliente’ en el tejado de las autonomías y sin la menor intención de articular una respuesta conjunta. ¿Todavía nos preguntamos qué estamos haciendo mal?